هوش مصنوعی پیش بینی کننده آلزایمر از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دولت آمریکا برای نخستین بار یک نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیش بینی از دست رفتن حافظه را تایید کرده است. شرکت آمریکایی «دارمیان»(Darmiyan) که در حوزه تحلیل تصویربرداری از مغز فعالیت می کند، تاییدیه De Novo سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را برای محصول خود به نام «برین سی»(Brain See) دریافت کرده است.

به گفته شرکت سازنده، این پلتفرم نرم افزاری یک نمره عینی تعیین می کند که احتمال پیشرفت ریسک بالای افت عملکرد شناختی آمنیستیک (aMCI) به آلزایمر را طی ۵ سال پیش بینی می کند.

دارمیان مدعی است محصول برین سی می تواند پیشرفت فرایند از بین رفتن حافظه را با استفاده از ام آر آی های مغزی و تست های شناختی پیش بینی کند.

هم اکنون این روش های استاندارد برای بیمارانی به کار می رود که نشانگان اولیه از بین رفتن حافظه در آنها وجود دارد. پس از آنکه برنامه مذکور تصویربرداری و ارزیابی قدرت شناختی را انجام می دهد، یک نمره پیش بینی کننده را به ارزیابی اختصاص می دهد که نشان دهنده احتمال از بین رفتن حافظه بیمار در ۵ سال آینده است. این فرایند حداقل در فرضیه به درمان زودهنگام برخی از بیماران و آرامش ذهنی افراد منجر می شود.

دریافت تاییدیهDe Novo سازمان غذا و دارو آمریکا به معنای آن است که نسخه های پیشینی از محصول ارائه شده در بازار وجود ندارد اما در آزمایش های بالینی تاثیرگذاری و ایمنی آن ثابت شده است.

برین سی نخستین بار در ۲۰۲۱ میلادی تاییدیه «دستاورد»سازمان غذا و دارو آمریکا را به دست آورد. این روند یک مرحله قبل از دریافت تاییدیه «نخستین درمان در دسته خود» است.

محصول دارمیان به طور کامل خودکار است و در همان روزی که اسکن ها انجام می شوند و نتایج تست قابلیت شناختی ثبت می شود، نتایج را ارائه می کند.