  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

هواشناسی اعلام کرد؛

بروز یخبندان و لغزندگی معابر در آذربایجان شرقی

بروز یخبندان و لغزندگی معابر در آذربایجان شرقی

تبریز- رییس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی نسبت به احتمال بروز یخبندان و لغزندگی معابر در مناطق کوهستانی استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در بیشتر مناطق استان به ویژه منطقه ارسباران برف باریده است، افزود: بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های اصلی هواشناسی، بیشترین بارش به میزان ۲۶ میلی متر (آب حاصل از ذوب برف) و بیش از ۳۰ سانتی متر ارتفاع برف از ورزقان گزارش شده است.

وی اظهار کرد: کلیبر، خداآفرین، اهر و هوراند نیز به ترتیب با ۲۴، ۲۰، ۱۸.۳ و ۱۸ میلی متر بیشترین بارش برف را به خود اختصاص دادند و کمترین بارش از شهرهای شبستر، بندرشرفخانه و مراغه (ایستگاه اقلیم شناسی) به ترتیب ۶ دهم، هفت دهم و ۱.۲ میلی متر گزارش شده است.

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه شب گذشته و بامداد امروز در برخی از مناطق استان تندبادهای لحظه‌ای موجب بروز کولاک شد، گفت: سرعت وزش باد در شهر ورزقان به ۷۵ کیلومتر در ساعت رسید.

امیدفر، ادامه داد: سامانه بارشی به تدریج تا اواخر امروز از استان خارج و تا چهارشنبه این هفته، جو پایدار حاکم می‌شود و فردا احتمال بروز یخبندان و لغزندگی معابر در مناطق کوهستانی وجود دارد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته هوراند با دمای منفی هشت درجه و میانه با دمای مثبت یازده درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در سردترین زمان به صفر و در گرم‌ترین زمان به ۶ درجه سانتی گراد رسید.

امیدفر افزود: دمای تبریز اکنون یک درجه زیر صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۶ درجه کاهش یافته است.

کد مطلب 5994003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها