به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «بیثمر» به کارگردانی سولماز اعتماد و تهیهکنندگی بهرنگ دزفولیزاده در اولین حضور جهانیاش به آمریکا رسید.
این جشنواره که از تاریخ ١٠ تا ١٧ آوریل ۲۰۲۴ در مورگان هیل کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا برگزار میشود، بر موضوع زنان، اشتغال زنان و کارگردانهای زن تمرکز دارد.
سولماز اعتماد که بیشتر وی را به عنوان پخشکننده بینالمللی در زمینه فیلمهای سینمایی، مستند و فیلمکوتاه میشناسند اولین تجربه کارگردانیاش را در این اثر تجربه کردهاست.
در خلاصه داستان «بیثمر» آمدهاست: زنی ناشنوا بهعنوان یک کارگر ساده وارد یک خانه میشود و صاحبخانه را با موقعیتی عجیب روبهرو میکند.
متینا حسینی و صحرا نجفپور بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عوامل فیلم عبارتند از: نویسنده: علیرضا عطاالله تبریزی، کارگردان: سولماز اعتماد، مدیرفیلمبرداری: محمدرضا جهانپناه، فیلمبردار: اسد آتشبیگی، دستیار اول فیلمبردار: حامد شادمانی، دستیاراول کارگردان: سجاد حسینی، برنامهریز: کیمیا بختیاریان، مدیرصدابرداری: احسان خزائی، دستیارصدابردار: میعاد کوهانداز، گروه نور: مسعود حبیبی، اسماعیل برجلو، آرمین شکوهی، منشیصحنه: مهسا جعفری، عکاس: باران انوری، طراح چهرهپردازی: نازنین امینی، دستیار گریم: فاطمه کریمی، طراحصحنه و لباس: دلیله صوفیانی، دستیار صحنه و لباس: الیکا ایلکا، مشاور زباناشاره: نرجس سیمرغ، مدیرتولید: یاسرنظری، جانشینتولید: سارا وفایی، دستیارتولید: پوریا دلیر، امید محتشم، مدیر تدارکات: جواد نوری، همیار: ریحانه تقوی، ایلیا غلامی، تدوین: مهدی توسلی، موسیقی: کاوه آهنگرانی، تصحیح رنگ: حمیدرضا فتورچیان، برنا جمشیدی، صداگذار: احسان خزایی، سرمایهگذار: سید مهدی نریمانی، تهیهکننده: بهرنگ دزفولیزاده، پخش جهانی فیلم: سولماز اعتماد، طراحی پوستر: سارا جولایی، مشاور رسانهای: تبسم کشاورز.
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