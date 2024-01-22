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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

معاون میراث‌فرهنگی اردبیل:

۴ طرح گردشگری در اردبیل مورد بررسی قرار گرفت

۴ طرح گردشگری در اردبیل مورد بررسی قرار گرفت

اردبیل - معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: ۴ طرح گردشگری برای اجرایی شدن در کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نگار سریع‌الاطلاق بعد از ظهر دوشنبه در نوزدهمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری اظهار کرد: نقشه‌های معماری و سایت پلان ۴ طرح گردشگری برای اجرایی شدن در کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری اردبیل با حضور اعضای کمیته فنی و کارشناسان مدعو مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: طرح‌های بررسی شده در این جلسه مربوط به یک مرکز تفریحی و سرگرمی و یک هتل در شهرستان سرعین، یک مجتمع گردشگری در شهرستان نیر و یک سفره خانه سنتی در شهرستان بیله‌سوار بود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ادامه داد: پس از بررسی‌های تخصصی، کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری با یک طرح موافقت کرد و درخصوص سه طرح دیگر مقرر شد پس از تغییرات لازم در جلسات بعدی مجدداً بررسی شوند.

سریع‌الاطلاق خاطرنشان کرد: استان اردبیل یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در کشور است که در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد و این پتانسیل می‌تواند زمینه‌ساز علاقه‌مندی حضور سرمایه‌گذاران در اردبیل باشد.

کد مطلب 6001758

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