۴ طرح گردشگری در اردبیل مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نگار سریع‌الاطلاق بعد از ظهر دوشنبه در نوزدهمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری اظهار کرد: نقشه‌های معماری و سایت پلان ۴ طرح گردشگری برای اجرایی شدن در کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری اردبیل با حضور اعضای کمیته فنی و کارشناسان مدعو مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: طرح‌های بررسی شده در این جلسه مربوط به یک مرکز تفریحی و سرگرمی و یک هتل در شهرستان سرعین، یک مجتمع گردشگری در شهرستان نیر و یک سفره خانه سنتی در شهرستان بیله‌سوار بود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ادامه داد: پس از بررسی‌های تخصصی، کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری با یک طرح موافقت کرد و درخصوص سه طرح دیگر مقرر شد پس از تغییرات لازم در جلسات بعدی مجدداً بررسی شوند.

سریع‌الاطلاق خاطرنشان کرد: استان اردبیل یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در کشور است که در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد و این پتانسیل می‌تواند زمینه‌ساز علاقه‌مندی حضور سرمایه‌گذاران در اردبیل باشد.