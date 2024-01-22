۴ طرح گردشگری در اردبیل مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نگار سریعالاطلاق بعد از ظهر دوشنبه در نوزدهمین جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری گردشگری اظهار کرد: نقشههای معماری و سایت پلان ۴ طرح گردشگری برای اجرایی شدن در کمیته فنی سرمایهگذاری گردشگری اردبیل با حضور اعضای کمیته فنی و کارشناسان مدعو مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: طرحهای بررسی شده در این جلسه مربوط به یک مرکز تفریحی و سرگرمی و یک هتل در شهرستان سرعین، یک مجتمع گردشگری در شهرستان نیر و یک سفره خانه سنتی در شهرستان بیلهسوار بود.
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل ادامه داد: پس از بررسیهای تخصصی، کمیته فنی سرمایهگذاری گردشگری با یک طرح موافقت کرد و درخصوص سه طرح دیگر مقرر شد پس از تغییرات لازم در جلسات بعدی مجدداً بررسی شوند.
سریعالاطلاق خاطرنشان کرد: استان اردبیل یکی از قطبهای اصلی گردشگری در کشور است که در حوزههای مختلف ظرفیتهای ویژهای دارد و این پتانسیل میتواند زمینهساز علاقهمندی حضور سرمایهگذاران در اردبیل باشد.
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