به گزارش خبرنگار مهر، مصیب نظری ظهر پنجشنبه در اجلاس مشورتی شوراهای کلان شهرهای کشور که در بندرعباس برگزار شد، ضمن خوش‌آمدگویی به مدعوین و تبریک میلاد امیرالمومنین (ع) گفت: امیدواریم هفتادمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها دستاوردهای مهمی به همراه داشته باشد و بتوانیم در کنار یکدیگر مشورت‌های صادقانه، دلسوزانه و متخصصانه‌ای را به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دولت و مجلس ارائه کنیم.

وی افزود: ان‌شالله بتوانیم در این اجلاسیه پیرامون موضوعاتی که در کمیسیون‌ها بحث شد برای شهرها تصمیم‌گیری‌ خوبی داشته باشیم. برای شهر بندرعباس نیز با مطالبات ملی و همت شما در خصوص حیات خلیج فارس اقداماتی را صورت دهیم.

رییس شورای شهر بندرعباس اضافه کرد: از ظرفیت این اجماع برای حل مسائل بنیادی شهرها استفاده کنیم، شاید یک شهری نتواند به تنهایی موضوع کلانی را با مسئولین کشوری پیگیری کنند اما وقتی پای ۳۰ استان به میان می‌آید می‌تواند موفقیت آمیز باشد.

نظری از بازدید از ورودی فاضلاب شهر بندرعباس به دریا خبر داد و گفت: ان‌شالله از نزدیک مشاهده خواهید کرد که چگونه محیط زیست خلیج فارس با ورود فاضلاب در حال تخریب است. امید داریم در کنار هم این مطالبه ملی را از مسئولین ملی داشته باشیم.