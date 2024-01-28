برنامه هیات های مذهبی در ایام دهه فجر تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامههای هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی به منظور گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حجتالاسلام مجید باباخانی رییس سازمان هیأت و تشکلهای دینی به عنوان رئیس کمیته در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، حجت الاسلام باباخانی در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: دهه فجر انقلاب اسلامی امسال مقارن با ماه رجب و شعبان بوده و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز قرار داریم و با توجه به این مهم که هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رهبری امام خمینی علت محدثه انقلاب اسلامی بودند می طلید حضور مردم با انسجام و وحدت و حضور پررنگتری در این رویداد حضور داشته باشند.
وی افزود: بنابراین اگر میخواهیم دهه فجر بیشتر دیده شود باید حضور مردم پر رنگ تر باشد و امید است که امسال شاهد حضور هیأتهای مذهبی در ایام دهه فجر باشیم. حضور مردمی و تشکلها و هیأتهای مذهبی میتواند یک جلوه مردمی را به دهه فجر بدهد. امسال شورای تبلیغات اسلامی کمیته هیأتهای مدهبی و تشکلهای دینی را تشکیل داد تا به مرور رویکرد مدمی جشنها حفظ و تقویت شود.
رییس سازمان هیأت و تشکلهای دینی با اشاره به اینکه بناست حضور مردم در جشنهای انقلاب بیشتر باشد بیان کرد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی و بر اساس سنتهای الهی محقق شد و کسی فکر نمیکرد رژیم پهلوی که ژاندارم منطقه بود بود بدون اقدامات مسلحانه جدی ساقط شود. مردم انقلاب اسلامی را بر مبنای سنتهای الهی پیش بردند. سنت های الهی تنها به دوران پیامبران نیست و همواره در طول تاریخ زندگی انسان این سنتها وجود داشته است.
باباخانی گفت: هیأتها و تشکلهای دینی بر اساس خط محتوایی انقلاب فرهنگی تولید محتوا خواهند داشت از این رو تولید محتوا در حوزه حضور مردمی در دهه فجر صورت میگیرد تا این محتواها در اختیار هیأتها قرار گیرد. برگزاری جلسات توجیهی، همفکری و گفتگوی بین مداحان و ذاکران در حال انجام است تا هیأتها در ایام ماه رجب و شعبان در خصوص انقلاب اسلامی برنامه ریزی داشته باشند.
وی تولید برنامههای نغمهای را از دیگر برنامهها برشمرد و عنوان کرد: تولید نغمه و محتوا برای ستایشگران در دستور کار سازمان هیأت برای ایام دهه فجر است برای همین هیأتهای مذهبی همچون سال های گذشته برای دهه فجر برنامههای جشن خواهند داشت.
رییس سازمان هیأت و تشکلهای دینی نوحه را یکی از قویترین سلاحها در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع دفاع مقدس بیان کرد و گفت: مرکز نوحه سرمایهگذاری جدی برای نوحه داشته است تا بتواند کیفیت نوحهها را افزایش دهد. برای دهه فجر نیز تولید محتوا نوحه خواهیم داشت و در شبکه اجتماعی بیرق ویژه فعالان هیأتی و شبکههای اجتماعی سازمان هیأت هم بارگذاری خواهد شد.
باباخانی در خصوص معرفی چهرههای انقلابی گفت: برنامههایی در این زمینه نظر گرفته شده تا هیأتها بتواند به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و بهره گیری از ظرفیت چهرههای انقلابی بپردازد. همچنین برگزاری اردوهای پیشرفت هیأتیها در استانها و معرفی چهرههای انقلابی از دیگر برنامهها به شمار میرود. امسال تقارن دهه فجر با اربعین شهدای کرمان سیب شد تا سازمان هیأت در یک برنامه مشترک با برگزاری بزرگداشت آن شهدا و گلباران مقبره شهدا در ایام فجر اقدام کند.
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