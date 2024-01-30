به گزارش خبرنگار مهر، محمد سهرابی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون در شهرستان‌های استان خراسان رضوی، به جز مشهد، ۱۰ تصفیه‌خانه در حال بهره‌برداری است، اظهار کرد: از این تعداد هفت تصفیه خانه در شهرها و سه واحد در روستاهای استان مشغول فعالیت است.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ظرفیت در حال بهره‌برداری تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرستان‌های خراسان رضوی، به جز مشهد را ۸۷ هزار مترمکعب در شبانه‌روز بیان کرد و افزود: هم اکنون هشت تصفیه‌خانه با پیشرفت فیزیکی پنج تا ۷۰ درصد در شهرستان‌های خراسان رضوی در حال احداث است که بر اساس پیشرفت فیزیکی از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: با بهره‌برداری از تصفیه خانه‌های در حال ساخت، حدود ۸۵ هزار متر مکعب در شبانه‌روز یعنی معادل کل ظرفیت موجود، به ظرفیت تصفیه‌خانه‌های شهرستان‌های این استان به جز مشهد افزوده خواهد شد.

سهرابی با اشاره به اینکه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شاهد تحول خوبی در حوزه فاضلاب استان خواهیم بود، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های فاضلاب موجب فراهم شدن منابع پایدار برای تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و در نتیجه کمک به تولید و توسعه استان خواهد شد.