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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

اولین رویداد و نمایشگاه پوشش عفیفانه در شهر ایلام افتتاح شد

اولین رویداد و نمایشگاه پوشش عفیفانه در شهر ایلام افتتاح شد

ایلام-اولین رویداد و نمایشگاه پوشش عفیفانه در شهر ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز چهارشنبه این رویداد با محوریت زنان کارآفرین با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام در مسجد صاحب الزمان (عج) شهر ایلام افتتاح گردید.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام گفت: این نمایشگاه با حضور تعدادی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک ایرانی اسلامی به مدت دو روز ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه در مسجد صاحب الزمان (عج) برپا می‌باشد.

زهرا جمالی اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف ترویج پوشاک ایرانی اسلامی توسط زنان کارآفرین و هم چنین شناسایی و فراخوان تولیدکنندگان پوشاک ایرانی اسلامی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تعداد ۱۵ کارآفرین پوشاک عفیفانه در استان داریم که امروز تعدادی از آنها محصولات خود را در نمایشگاه برای فروش به معرض دید عموم مردم قرار داده‌اند.

این نمایشگاه به مدت دو روز از ساعت ۹ تا ۱۷ عصر پذیرای علاقه‌مندان و عموم مردم است.

کد مطلب 6010345

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