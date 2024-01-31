به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیاض‌فر در جمع رسانه ها اظهار کرد: مواد کشف شده شامل قرص، شربت و نیز قرص‌های روانگردان و بوپرونورفین (B۲) به انضمام آلات و ادوات استعمال موادمخدر و قرص های دارویی فاقد مجوز با شرایط نگهداری غیربهداشتی بوده است.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان در پی گزارش های مردمی مبنی بر توزیع موادمخدر و روانگردان از سوی یکی از کسبه در میان جوانان بومی و رانندگان بین شهری، با رصد اطلاعاتی و حضور به موقع در شب گذشته موفق به کشف مقادیری موادمخدر و قرص های روانگردان شدند.

دادستان عمومی و انقلاب خاتم عنوان کرد: به موجب ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگونه خرید، فروش، مصرف و نگهداری متادون جرم محسوب شده و مجازات قانونی آن با حمل و نگهداری ماده مخدر تریاک برابر بوده و همچنین به موجب ماده ۱۳ این قانون، هرکس واحد تجاری، مسکونی، خدماتی یا صنعتی خود را محلی برای توزیع و فروش موادمخدر یا روانگردان قرار دهد، علاوه بر مجازات های قانونی، آن محل به نفع دولت ضبط خواهد شد.

فیاض فر بیان کرد: نظارت بیشتر بر فرزندان و بررسی ترددها و حالات روحی و روانی آنها در کاهش ابتلای به مواد مخدر و روانگردان تاثیر به سزایی دارند.

دادستان خاتم ضمن تشکر از همکاری صمیمانه شهروندان با پلیس در راستای مبارزه با پدیده شوم اعتیاد و قاچاق افزود: ثبات احساس امنیت در سایه همکاری مردم با پلیس میسر می شود که لازم است در برخورد با مجرمان، مردم از طریق ارائه گزارش‌های خود در مورد فعالیت این افراد سودجو و مشارکت و تعامل با پلیس در راستای افزایش و ارتقای امنیت اجتماعی گام بردارند.