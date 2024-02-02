هوای تهران در آستانه پاکی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۱ قرار گرفته و وضعیت هوا قابل قبول و در آستانه پاکی اعلام شده است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و وضعیت قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۰۷ روز هوای قابل قبول، ۹۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۵۷ روز هوای قابل قبول، ۱۲۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.