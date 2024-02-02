۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۲۸

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

هوای تهران در آستانه پاکی

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۱ قرار گرفته و وضعیت هوا قابل قبول و در آستانه پاکی اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۱ قرار گرفته و وضعیت هوا قابل قبول و در آستانه پاکی اعلام شده است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و وضعیت قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۰۷ روز هوای قابل قبول، ۹۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۵۷ روز هوای قابل قبول، ۱۲۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

