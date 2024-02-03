قوه قضائیه یکی از ارکان نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق کهنمویی ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: انقلاب اسلامی با هیچیک از انقلاب‌های جهان قابل مقایسه نیست، اما برخی درصددند آن را به انقلاب چین و هند و برخی نیز به انقلاب روسیه و فرانسه تشبیه کنند.

وی افزود: اگر نیم‌نگاهی به وصیت‌نامه سیاسی_ الهی امام خمینی (ره) بیندازیم بینیم جمله‌ای دارند با این عنوان که نباید شک کرد ایران از همه انقلاب‌ها جداست و این توفیقی بوده که به ملت هدیه شده است.

معاون اول رئیس قوه قضائیه ادامه داد: رهبری و هدایت انقلاب توسط روحانیت و با همراهی مردم صورت گرفت و همه در به ثمر نشستن آن سهیم بودند.

وی با اشاره به اینکه هدایت داهیانه امام خمینی (ره) و ساده‌زیستی ایشان بی‌نظیر بود، افزود: مقام معظم رهبری در این مسیر انقلاب را پیش می‌برند که ما نیز باید با ولایتمداری مقابل برنامه‌های دشمن بایستیم و مراقب باشیم کوتاهی نکنیم.

مصدق تصریح کرد: یکی از مهمترین ارکان نظام انقلاب اسلامی قوه قضائیه است وتردیدی نیست دستگاه قضا یکی از مؤثرترین نظام‌های تحقق عدالت در جامعه است‌.

وی تصریح کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده و آن تلاش برای تحقق عدالت و حفظ حقوق عمومی است.

معاون اول رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره می‌کند گفت: متأسفانه شاید برخی یادشان رفته انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی داشته و برخی دیگر نیز اطلاعی از آن ندارند که باید اینها را به مردم گفت.

وی ادامه داد: یکی از ارکان بیانیه گام دوم انقلاب پرهیز از شعارگرایی و امید کاذب و در عین حال امیدآفرینی است و امروز با وجود دشمنی‌های استکبار جهانی آرامش موجود در کشور یک نعمت بزرگ است.

مصدق اضافه کرد: امروز دشمن تضعیف نیروهای نظامی و مسلح را دنبال می‌کند و این در حالی است که امنیت و آرامش کشور مرهون زحمات شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج)، فراجا و نیروهای مسلح است. وی با اشاره به اینکه دشمن از هر جهت کار می‌کند تا مشارکت در انتخابات کم شود گفت: امروز هر رفتاری که منجر به کاهش مشارکت در انتخابات شود، به ضرر کشور است بنابراین باید تلاش کنیم مشارکت حداکثری در انتخابات محقق شود.



معاون اول رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه همدان در حوزه فعالیت دستگاه قضا در برخی از نوآوری‌ها استان اول بوده که می‌توان به طرح صلح و سازش اشاره کرد گفت: باید قدردان مسئولان این طرح بود.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های قوه قضائیه این است مدیران با سابقه بیش از چهار سال سابقه خدمت در یک استان جابه‌جا شوند گفت: بنده به آقای عدالتخواه گفتم که امروز زمان بازنشستگی نیست و ادامه خدمت است اما گفتند امکان خروج از همدان را ندارند و ما هم خواسته او را اجابت کردیم، جایگزین ایشان نیز آقای محمدی‌مهر هستند.

مصدق در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به شرایط اقتصادی افزود: صیانت از حقوق عامه، قطع دست متجاوزان به بیت‌المال، مقابله جدی با اخلال‌گران و مبارزه بی‌امان با کم‌فروشی و گران‌فروشی که ظلم به مردم است مد نظر باشد.

وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت معتمدین محل در حوزه صلح و سازش گفت: امیدواریم چهره خوبی از دستگاه عدلیه برای مردم نمایش داده شود و مردم احساس رضایتمندی را داشته باشند ضمن اینکه برخورد

معاون اول رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از کارهای اساسی ما پیگیری موضوع معیشت کارکنان قوه قضائیه است که از نمایندگان استان همدان در مجلس برای حمایت در این زمینه قدردانی می‌کنیم.