اتحاد و همدلی بزرگترین سرمایه نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان ظهر یکشنبه در نشست با دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان پارس آباد که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه اتحاد و همدلی رمز اصلی موفقیت کشور است، اظهار کرد: اتحاد، همدلی و وحدت کلمه ملت ایران بزرگترین سرمایه و قدرت نظام جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان هیچ وقت چشم دیدن اقتدار روزافزون نظام جمهوری اسلامی را نداشته و ندارند گفت: ملت ایران در تمامی صحنه های انقلاب با وحدت، همدلی و اتحاد خود حضور پرشور داشته که این حضور و مشارکت حداکثری باعث مستحکم شدن ریشه های انقلاب شده و تمام توطئه های دشمنان را خنثی کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل ادامه داد: وحدت و اتحاد مردم ایران در جهان ثابت شده و قطعا عامل پیشرفت و توسعه کشور در تمامی زمینه ها خواهد بود.

قاسمیان افزود: دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که باید زمینه ایجاد شور انتخاباتی به عنوان جشن سیاسی و حضور مردم در برپایی جشن انقلاب اسلامی را فراهم کنیم.

وی بیان کرد: مشارکت بالا در انتخابات باعث افزایش قدرت می‌شود و قدرت هم امنیت را به همراه دارد که برای رشد و پیشرفت کشور دارای اهمیت فراوان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در خصوص اینکه مشارکت و حضور پرشور مردم در برنامه های دهه فجر دشمن را از پیگیری اهداف و برنامه هایش مایوس می کند، خاطرنشان کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و باید با برگزاری برنامه‌ها و جشن‌ها در این راستا گامهای جدی برداشته شود.

قاسمیان با اشاره به اینکه ایران اسلامی سالم ترین و واقعی ترین انتخابات را دارد، تصریح کرد: دشمن در عرصه‌های مختلف تبلیغات وسیعی را آغاز کرده تا مردم را از حضور در انتخابات ناامید و دلسرد کند که مردم خود از درایت و هوشمندی بالایی برخوردارند و حرف حق را از باطل تمیز می دهند و همواره پشتوانه نظام اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این جلسه مراسم افتتاح و پرده برداری از تعداد ۹۷ پروژه عمرانی و طرح سرمایه گذاری دهه فجر شهرستان پارس آباد با اعتباری بالغ بر ۹۲۰ میلیارد تومان توسط معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل انجام شد.