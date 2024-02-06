ایران برای اعاده حیثیت روی تجربه قلعه نویی حساب باز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ تیم ملی قطر را پیش رو دارد و این دو تیم شامگاه چهارشنبه ۱۸ بهمن باید رو در روی هم قرار گیرند تا تکلیف تیم فینالیست مشخص شود.

سایت «alarab» در گزارشی به تیم ملی ایران پرداخته و در آن عنوان کرده است که مسؤولان فدراسیون فوتبال ایران با اتکا به تجربه‌های امیر قلعه نویی می‌خواهند به طلسم قهرمان نشدن در آسیا پایان دهند و پس از سال ۱۹۷۶ بار دیگر این عنوان را به دست آورند.

در مطلب این سایت آمده است: ایران در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ژاپن رفت و پس از دو تساوی و دو شکست برابر این تیم، موفق شد به اولین پیروزی برابر ژاپن دست یابد و همچنین توانست مقابل این تیم گلزنی کند تا انتقام دیدار نیمه نهایی در سال ۲۰۱۹ را از این تیم گرفته باشد.

امیر قلعه نویی سرمربی ۶۰ ساله ایران، پس از کارلوس کی روش هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده گرفت و تاکنون در ۱۶ بازی با ایران شکستی را نداشته است. تیم ملی ایران تحت هدایت قلعه نویی پیش از جام ملت‌های آسیا در دو تورنمنت کافا و اردن حاضر و موفق شد در هر دوی آنها عنوان قهرمانی را به دست آورد. حضور در این دو تورنمنت با انتقادهای زیادی علیه قلعه نویی همراه شد اما او توانست همراه با تیم خود نتایج خوبی را کسب کند.

قلعه نویی پیش از این و در سال ۲۰۰۷ نیز هدایت ایران را بر عهده داشت که دست آوردی همراه با این تیم کسب نکرد؛ ۵ بار قهرمانی در لیگ برتر ایران باعث شد تا فدراسیون فوتبال این کشور بار دیگر از او به عنوان سرمربی تیم ملی استفاده کند.

همچنین برخی از کارشناسان از نحوه بازی تیم قلعه نویی گلایه مند هستند اما به دلیل مسائل مالی مسؤولان فدراسیون ایران او را به عنوان سرمربی جدید انتخاب تا از تجربیاتی که در این سال‌ها کسب کرده، بهره ببرند.