به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین پایگاههای اجتماعی که در این روزها فعالیت خوبی در همه حوزهها دارد بدون شک هیأت است. این روزها هیأت به ویژه با حضور پرشور جوانان توانسته از ظرفیت خود به خوبی در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی بهره ببرد. در واقع امروز هیأت توانسته تمام اقشار جامعه با سلایق مختلف را برای یکسری خدمات ذیل هیأت به دو هم جمع کند.
حتی برخی هیأتها کارهای تخصصی مختلفی را انجام میدهند که به موجب آن مخاطبان یک طیف خاص را به خود جذب میکنند.
کانون فرهنگی تبلیغی حبل الله خراسان رضوی دقیقاً یکی از این مجموعههاست که علیرغم موضوع هیأت و برپایی مناسک دینی در حال انجام کار علمی و تخصصی است که از آن میتوان با عنوان «هیأت و جهانیاندیشی» نام برد. این اقدامات موجب شد تا این هیأت در دومین دوره مهرواره هوای نو بتواند در رشته هیأت و جهانی اندیشی، عنوان شایسته تقدیر را به خود اختصاص دهد.
این مجموعه در مدت یک دهه روی موضوع تروریج نگاه جهانی به انقلاب اسلامی متمرکز شده است، فعالیت آنها منحصر به جامعه اهل سنت و اتباع غیرایرانی در خراسان رضوی است که اکثراً هم طیف نخبگانی به شمار میروند.
بر همین اساس با محمدآبادی یکی از مسؤولان این مجموعه به گفتوگو پرداختیم که در ادامه تقدیم مخاطبان میشود:
محمدآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما در حوزههای فکری، فضای نظری، ترویج گفتمانی، برقراری ارتباط صمیمانه با غیرایرانیها و اهل سنت و شناسایی ظرفیتها فعالیت داریم.
این فعالی هیأتی ابراز کرد: این مجموعه ستاد نیست بلکه سعی کرده در میدان عمل وارد شده و با استفاده از ظرفیت خود صفشکن باشد. از سال ۱۳۹۳ تاکنون یک برنامه افطاری با حضور اهل تسنن و اتباع غیرایرانی تدارک دیدیم که در هر دوره با یک موضوع برگزار میشود که آخرین آن با موضوع فلسطین بود که ۹ دوره را پشت سر گذاشتیم.
برگزاری دوره آموزشی «جهانمرد» برای کنشگران فعال طلبه و دانشجو
وی بیان داشت: این مجموعه دورههای آموزشی را هم برگزار میکند تا به امروز سه دوره «جهانمرد» برای کنشگران فعال طلبه و دانشجو برگزار شده است، از سال ۱۳۹۵ تا به امروز در فضای الگوسازی برای تعامل بیشتر بین شیعه و سنی اقداماتی داشتیم، برای نمونه کاروان سرزمین برادری از میان اهل تسنن را به شهرهای مختلف مشهد بردیم تا با برگزاری جلسات متعدد بین اهل تشیع و تسنن تبادل اطلاعات خوبی صورت بگیرد.
محمدآبادی گفت: در مجموعه فرهنگی تبلیغی حبل الله به ویژه دغدغه فلسطین بسیار مشهود است و آنها در این زمینه به صورت تخصصی در حال فعالیت هستند و در همه ۹ دوره افطاری هم که برگزار کردند موضوع فلسطین در رأس مباحث بوده است برای موضوع فلسطین پیش از موضوع طوفان الاقصی ما فعالیت را آغاز کردیم و در همین راستا پویش کتابخوانی، برپایی همایش، برگزاری کارگاههای محتوایی ذیل موضوع فلسطین را آغاز کردیم، در واقع مجموعه ما به دنبال این است که فضای امتی انقلاب اسلامی را احیا و برای اجرای آن ایجاد انگیزه کند و در همین زمینه تا به امروز ۱۰۰ عنوان اقدام صورت گرفته است.
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