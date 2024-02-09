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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۰

تعداد شهدای فلسطینی به مرز ۲۸ هزار تن رسید

تعداد شهدای فلسطینی به مرز ۲۸ هزار تن رسید

وزارت بهداشت نوار غزه آمار جدید شهدا و زخمی‌های حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه این باریکه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که تعداد شهدای فلسطینی در اثر حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه این باریکه به ۲۷ هزار و ۹۴۷ تن رسیده است.

بر اساس این گزارش، حمله‌های بی امان هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف نوار غزه از هفت اکتر تاکنون ۶۷ هزار و ۴۵۷ زخمی برجای گذاشته است.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست ۲ کشتار در دیرالبلح و الزوایده انجام دادند که در اثر این حمله‌ها دست کم ۱۵ فلسطینی به شهادت رسیده اند؛ اکثر شهدا را کودکان تشکیل می‌دهند.

در ادامه این گزارش آمده است: گلوله باران منطقه‌های اطراف درمانگاه ناصر که تبدیل به پناهگاه آوارگان فلسطینی شده به شهادت ۲۱ فلسطینی منجر شده است.

کد مطلب 6019053

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