بارش برف مناطق کوهستانی استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طبق پیشبینیهای به عمل آمده، از اواخر روز چهارشنبه هفته جاری شاهد ورود سامانه جدید بارشی به استان هستیم، افزود: این بدان معنی است که شاهد بارشهای خوبی در استان خواهیم بود.
وی با یادآوری اینکه این بارشها در اغلب مناطق استان اتفاق خواهد افتاد، اظهار کرد: با ورود سامانه جدید بارشی به استان، بارشها از اواخر روز چهارشنبه هفته جاری آغاز شده و پیشبینی میشود تا اوایل هفته آینده تداوم داشته باشد.
این مسؤول با اشاره به اینکه بارشها در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان به صورت برف خواهد بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط جوی پایداری را در استان شاهد هستیم و پیشبینی میکنیم پدیده خاصی در استان به جز وزش باد شاهد نباشیم.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه از اواخر امروز شاهد افزایش ابر در آسمان زنجان خواهیم بود، عنوان کرد: روستای خیرآباد طی شبانهروز گذشته با دمای منفی ۵ درجه سانتیگراد سردترین و چورزق طارم با ۲۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان گزارش شده است.
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