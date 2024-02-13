بهره مندی ۳۲۵ خانوار از نعمت آب شرب سالم در روستاهای کرمانشاه

رضا داودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ۲ پروژه آب رسانی در روستاهای سنقر و کلیایی و جوانرود به مناسبت دهه مبارک فجر، اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال انجام شده که با بهره برداری از این پروژه‌ها ۳۲۵ خانوار با جمعیتی با حدود یک هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و پایدار برخوردار شدند.

وی افزود: اولین پروژه مربوط به روستای مارنگاز شهرستان سنقر و کلیایی بود که با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: برای افتتاح پروژه آبرسانی به روستای مارنگاز اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال هزینه و با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به بهره برداری رسید.

داوودی به افتتاح دیگر پروژه آبرسانی اشاره و گفت: این پروژه در روستای بانی گلان با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که با این بهره برداری بالغ بر ۲۵ خانوار با جمعیتی در حدود یکصد نفر از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

وی در پایان گفت: این پروژه آب رسانی شامل اجرای ۲ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع داخل روستا، بهسازی یک دهنه چشمه، ساخت یک باب مخزن به حجم ۲۰ متر مکعب و کنتور گذاری به تعداد ۲۵ دستگاه است.