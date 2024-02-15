محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از روز گذشته شاهد ورود سامانه بارشی به استان زنجان هستیم، اظهار کرد: پیشبینی میکنیم این وضعیت جوی باعث خواهد شد تا در مسیرهای کوهستانی زنجان شاهد وقوع کولاک باشیم.
وی با یادآوری اینکه آبگررفتگی معابر به دلیل بارشهای اخیر دور از ذهن نخواهد بود، افزود: بر همین اساس، هشدار هواشناسی سطح زرد در استان صادر شده است و این بیانگر آن است که هماستانیها باید جانب احتیاط را در سفرهای برونشهری رعایت کنند.
این مسوول با اشاره به اینکه بارشها طبق پیشبینیها تا اواخر روز یکشنبه هفته آینده تداوم خواهد داشت، تصریح کرد: پیشبینی میشود بارش در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده با توجه به کاهش دمای هوا به صورت برف باشد.
مدیرکل هواشناسی استان در ادامه دمای فعلی شهر زنجان با ۷ درجه سانتیگراد اعلام و با بیان اینکه این دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۴ درجه افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: طی شبانهروز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان ۵ و ۱۶ درجه، ابهر ۵ و ۱۸ درجه، خرمدره ۴ و ۱۶ درجه، آببر ۱۴ و ۲۴ درجه، قیدار ۵ و ۱۲ درجه، حلب ۴ و ۱۶ درجه، گرماب ۵ و ۱۹ درجه و ماهنشان ۷ و ۱۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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