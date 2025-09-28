صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مرز سومار در توسعه استان اظهار داشت: امروز با حضور بهموقع و رایزنیهای صورتگرفته با مدیر گمرک بازارچه، گره ترافیکی ایجاد شده در ورودی مرز به سمت عراق رفع شد و بار سنگین کامیونها مدیریت گردید.
وی افزود: مرز سومار جایگاهی توسعهآفرین و اشتغالزا برای شهرستان و استان کرمانشاه دارد و قطعاً با تقویت زیرساختها، افزایش ساعات کاری گمرک در طرف عراقی، تعامل دستگاههای همجوار و استمرار رایزنیهای دیپلماتیک میتوان افق روشنتری را برای آینده صادرات از این مرز ترسیم کرد.
خدادادی با اشاره به ظرفیتهای مرز سومار تصریح کرد: علاوه بر صادرات رسمی، این مرز قابلیت ویژهای در حوزه تردد زوار اربعین، تجارت کولبری و چمدانی دارد که توجه به این بخشها میتواند سهم سومار را در اقتصاد ملی و منطقهای پررنگتر سازد.
فرماندار گیلانغرب در پایان تأکید کرد: سومار یکی از پایانههای مهم صادراتی کشور است که روزانه صدها کامیون از آن عبور میکنند، اما تحقق کامل ظرفیتهای آن منوط به رفع مشکلاتی همچون ضعف زیرساختی، کمبود امکانات رفاهی و تجهیز به فناوریهای نوین است.
