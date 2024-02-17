«سعید نورمحمدی» عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در گفتوگو با خبرنگار مهر به بیان دلیل صدور بیانیه ۱۱۰ امضایی با عنوان «روزنه گشایی کنیم» پرداخت و همچنین از لیست مورد حمایت برخی از بدنه جریان اصلاحطلب برای انتخابات پیشروی مجلس در تهران خبر داد.
نورمحمدی دلیل صدور بیانیه را ۱۱۰ امضایی اینگونه توصیف کرد: دغدغههای جمع امضا کنندگان موجب شد تا این بیانیه صادر شود. با توجه به تجربه انتخاباتی ما در دو سه دهه اخیر، در هر انتخاباتی که بدنه اصلاحطلبی در آن شرکت نکردند، شرایط نامطلوبی به کشور تحمیل شد.
وی با بیان اینکه در انتخاباتی که مشارکت پایین بوده تبعات سنگینی دامنگیر کشور شده است، گفت: دلیلی که نامه موسوم به ۱۱۰ امضایی نوشته شد دغدغه مشترک کسانی بود که باور داشتند که میان بیتفاوتی، تحریم و سکوت در برابر انتخابات چیزی عاید کشور و مردم نخواهد شد.
نورمحمدی به وجود دو دیدگاه در میان جریان اصلاحات اشاره کرد و گفت: بعد از صدور این بیانیه تغییری در نظر کسانی که مخالف شرکت در انتخابات بودند ایجاد نشد و در مرزبندیهای موجود در جبهه اصلاحات هیچ تغییری رخ نداد. اعضای هیأت رئیسه جبهه اصلاحات هم کنفرانسی مطبوعاتی داشتند و در آنجا گفتند که از هر روزنهای که ایجاد شود استقبال میکنند. تصور برخی دوستان هم این است که در شرایط فعلی امکان ایجاد روزنه نیست و تفاوت دیدگاه ما با آنها در همین است.
وی به جمعبندی برخی از اصلاح طلبان برای ارائه لیستی در تهران اشاره کرد و تصریح کرد: «علی مطهری» در حال تهیه یک لیست ۳۰ نفره در شهر تهران با عنوان "صدای ملت" هست و از احزاب، گروهها و شخصیتهای مختلفی مشورت گرفتهاند و در حال مشورت گرفتن هستند. ما هم در حزب ندای ایرانیان از آن لیست حمایت خواهیم کرد ولی لیست توسط آقای مطهری و به سرلیستی وی نهایی میشود. بنای ما این است که در تهران لیستی ندهیم و تنها از همین لیست حمایت میکنیم.
نورمحمدی گفت: «اعتماد ملی»، «کارگزاران» و «اعتدال و توسعه» هم از احزابی هستند که از لیست «صدای ملت» حمایت خواهند کرد.
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