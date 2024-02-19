جعفر کاشانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ یارانه تشویقی به مردم استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این یارانه‌ها به صورت کالابرگ تشویقی به خانوار اعطا می‌شود تا بتوانند مایحتاج مورد نیاز خودشان را در آستانه ماه رمضان و عید نوروز تأمین کنند.

وی افزود: در طرح کالابرگ تشویقی، ۱۱ قلم کالا به میزان ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شده که از این مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان به صورت تشویقی و کالابرگ خواهد بود و ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز آورده مردم است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان همچنین بیان کرد: بنا به تناسب نیاز خانواده‌ها می‌توانند از این ۱۱ قلم کالا، خرید کمتری صورت دهند و به همان تناسب از اعتبارات تشویقی کالابرگ برخوردار شوند و الزامی نیست که همه ۱۱ قلم را تهیه کنند.

کاشانی با بیان اینکه مهمترین موضوع این است که طرح مستقل از یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است و یارانه‌ها در موعد مقرر به صورت نقدی پرداخت می‌شود و مردم نگران نباشند، تاکید کرد: تنها محدودیت استفاده از این یارانه تشویقی، زمان آن است.

وی با بیان اینکه از ۱۷ بهمن ماه تا ۱۶ اسفند ماه فرصت است که مردم از اعتبار ۲۲۰ هزار و ۴۳۰ تومانی تشویقی استفاده کنند و در صورت تمدید یا افزایش اعتبار، مراتب به اطلاع مردم خواهد رسید، افزود: انتخاب اقلام کالا در این طرح اختیاری است و مابه‌التفاوت هر کالایی که بیشتر از مبلغ مبنا در نظر گرفته شده باید توسط مردم پرداخت شود.

به گزارش مهر، لبنیات شیر کم چرب بطری، پنیر و ماست کم چرب، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت منجمد گوساله، روغن مایع، ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات اقلام یازده گانه این طرح هستند.