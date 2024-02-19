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۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان:

ابلاغ کالابرگ تشویقی در استان سمنان/ یارانه‌ها سر جای خودش است

ابلاغ کالابرگ تشویقی در استان سمنان/ یارانه‌ها سر جای خودش است

سمنان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از ابلاغ یارانه تشویقی به مردم استان خبر داد و گفت: در این طرح مردم ۷۴۳ هزار تومان خرید می‌کنند که ۲۲۰ هزار تومان آن را دولت می‌پردازد.

جعفر کاشانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ یارانه تشویقی به مردم استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این یارانه‌ها به صورت کالابرگ تشویقی به خانوار اعطا می‌شود تا بتوانند مایحتاج مورد نیاز خودشان را در آستانه ماه رمضان و عید نوروز تأمین کنند.

وی افزود: در طرح کالابرگ تشویقی، ۱۱ قلم کالا به میزان ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شده که از این مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان به صورت تشویقی و کالابرگ خواهد بود و ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز آورده مردم است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان همچنین بیان کرد: بنا به تناسب نیاز خانواده‌ها می‌توانند از این ۱۱ قلم کالا، خرید کمتری صورت دهند و به همان تناسب از اعتبارات تشویقی کالابرگ برخوردار شوند و الزامی نیست که همه ۱۱ قلم را تهیه کنند.

کاشانی با بیان اینکه مهمترین موضوع این است که طرح مستقل از یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است و یارانه‌ها در موعد مقرر به صورت نقدی پرداخت می‌شود و مردم نگران نباشند، تاکید کرد: تنها محدودیت استفاده از این یارانه تشویقی، زمان آن است.

وی با بیان اینکه از ۱۷ بهمن ماه تا ۱۶ اسفند ماه فرصت است که مردم از اعتبار ۲۲۰ هزار و ۴۳۰ تومانی تشویقی استفاده کنند و در صورت تمدید یا افزایش اعتبار، مراتب به اطلاع مردم خواهد رسید، افزود: انتخاب اقلام کالا در این طرح اختیاری است و مابه‌التفاوت هر کالایی که بیشتر از مبلغ مبنا در نظر گرفته شده باید توسط مردم پرداخت شود.

به گزارش مهر، لبنیات شیر کم چرب بطری، پنیر و ماست کم چرب، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت منجمد گوساله، روغن مایع، ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات اقلام یازده گانه این طرح هستند.

کد مطلب 6031478

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