آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت آب و هوای البرز گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی بوده که به موجب آن در بعضی ساعات مه رقیق و یخبندان در استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بیان کرد: امروز سه شنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق، یخبندان و بعضی ساعات غبار محلی و فردا چهارشنبه آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار، بعضی ساعات رشد ابر و بارش پراکنده است.

بهاروند احمدی عنوان کرد: برای روز پنج شنبه آسمانی ابری و مه آلود، بعضی ساعات غبار محلی، صبح بارش پراکنده و به تدریج کاهش ابر و برای روز جمعه نیز آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه مطابق با هشدار سطح نارنجی هواشناسی، در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی با توجه به حجم برف انباشته همچنان سقوط بهمن و ریزش سنگ مورد انتظار است و مخاطره انباشت برف، کاهش محسوس دما، یخبندان و مه آلودگی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز سقوط بهمن و ریزش سنگ، اختلال تردد در معابر، کاهش دید و لغزندگی در سطح جاده‌ها را اثرهای این مخاطره برشمرد و خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی لازم است مدیریت و صرفه جویی در مصرف نهاده‌های انرژی انجام شود.

بهاروند احمدی تاکید کرد: از هرگونه اجرای عملیات بتن ریزی با توجه به دمای هوا و یخبندان‌های متناوب خودداری و یا ضوابط هوای سرد و تدابیر احتیاطی انجام شود و مسافران حین تردد از جاده‌های کوهستانی تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.