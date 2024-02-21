به گزارش خبرنگار مستقر در نمایشگاه رسانه های ایران، سجاد محمد علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از رونمایی رسمی سامانه جان (مبادله محصولات دانش بنیان) در هفته های آتی خبر داد و گفت: سامانه جان یا سامانه جریان اقتصادی نوین با نگاه توسعه حوزه اقتصاد دانش بنیان و توسعه گردش مالی و اقتصادی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری راه اندازی شده است.در این سامانه واحدهای فناور و هسته‌های فناور می‌توانند محصولات خود را بارگذاری کنند و ارزیابی اولیه ورود این محصولات جهت بررسی نهایی توسط پارک علم و فناوری صورت می گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ واحد فناور و شرکت دانش بنیان محصولاتشان را در سامانه بارگذاری کرده اند، گفت: ۵ هزار و ۵۰۰ محصول در این سامانه ثبت ‌و قیمت گذاری به صورت شفاف اعلام شده است.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه بعد از رونمایی تمامی دستگاه ها و مجموعه ها با خوشه بندی که انجام شده، به راحتی می توانند نیازهای فناورانه خود را در این سامانه بارگزاری کنند، گفت: این سامانه در واقع یک پلتفرم فروش و توسعه درآمد و بازار شرکت های دانش بنیان است و یک نمایشگاه دایمی مجازی برای شرکت ها ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: هر فردی در هر جای کشور امکان دسترسی راحت به ظرفیت های شرکت های دانش بنیان دارد و به راحتی می‌تواند با شرکت ها ارتباط برقرار کند و به سادگی نیازش را به فراخوان بگذارد و این سامانه در نهایت در توسعه اقتصاد دانش بنیان موثر است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با اشاره به قابلیت جدیدی که به سامانه جان اضافه شده است توضیح داد و گفت: در سامانه توانیران (توانمندیها و اعلام نیازهای ایران) جزییات پروژه ها ۳ ماه قبل اعلام می‌شود و در صورتی که محصولی وجود داشته باشد که در داخل تولید نشده باشد و در سامانه توانیران اعلام نشده باشد، دستگاه می‌تواند درخواست ارز برای واردات آن محصول کند. در همین راستا برای اینکه بتوانیم در کنار معرفی ظرفیت ها اگر محصولی در کشور تولید شده باشد، معرفی کنیم سامانه جان را به توانیران متصل کردیم و برخی شرکت ها اطلاعاتشان به سامانه توانیران انتقال پیدا کرده است.

محمدعلی نژاد خاطرنشان کرد: اگر نیازی وجود داشته باشد به میزان تولید محصول در داخل، تخصیص ارز کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی اگر ۱۰ درصد یک محصولی در داخل تولید شود به اندازه ۹۰ درصد اجازه واردات داده خواهد شد. برای اینکه بتوان به صورت دقیق ارزیابی کرد که امکان تولید داخلی و تکنولوژی و فناوری مناسب وجود دارد، مجوز عمق ساخت توسط سازمان پژوهش های علمی صنعتی که کارگزار وزارت صمت است داده خواهد شد و هر کدام از محصولات قبل از ورود به توانیران ارزیابی می شوند.

وی تاکید کرد: ما در کنار اینکه از تولید داخل حمایت می‌کنیم با اطمینان دنبال این هستیم توقفی در ارائه خدمات به مردم نباشد.