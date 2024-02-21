فراخوان بازارچه محصولات پوشش اسلامی در سی و یکمین نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس دبیرخانه دائمی نمایشگاههای قرآنی جمهوری اسلامی ایران از انتشار فراخوان دعوت به بازارچه محصولات پوشش اسلامی ایرانی خبرداد. متن فراخوان دعوت به بازارچه محصولات پوشش اسلامی ایرانی به شرح زیر صادر شد:
«بخش بازارچه محصولات پوشش اسلامی ایرانی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در نظر دارد غرفههای این بخش را برای استفاده افراد واجد شرایط در ایام برپایی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم (یکم تا چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ ) واگذار نماید، لذا متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت www.iqfa.ir مشخصات خود را تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در فرم مربوطه درج نموده و سپس کد رهگیری اخذ شده از سایت مذکور را جهت پیگیری نزد خود نگه دارند.
لازم به ذکر است نرخ اجاره غرفههای این بخش، به ازای هر متر مربع یک میلیون و پانصد هزار تومان میباشد.»
جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.
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