بیانیه مرکز رسیدگی به امور مساجد پیرامون «انتخابات»

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسیدگی به امور مساجد در آستانه‌ی رویداد بزرگ و حساس انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بیانیه‌ای به شرح زیر، خطاب به ائمه جماعات صادر کرده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

محضر ذی شرافت ائمه‌ی محترم جماعات استان تهران (دامت برکاتهم)

سلام علیکم و رحمه ا...

مناسبت فرخنده اعیاد شعبانیه، فرصت مغتنمی است برای عرض تبریک و ارادت به خدمت با سعادت مشاعل هدایت. ضمن آرزوی عزت، سلامت و توفیق روزافزون برای شما بزرگوارانی که با مجاهدت، همت جمعی و اخلاص مثال زدنی، اراده فرموده‌اید در مسیر تحقق آرمان مسجد طراز اسلام، علی‌رغم مشکلات و موانع پیش‌رو، امیدوارانه و بانشاط، حرکت جریان ساز، پیش رونده و نظام‌مند ائمه‌ی محترم جماعات و مساجد را همراهی و پشتیبانی نمائید تا پس از نقش آفرینی در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حماسه سازی در دفاع مقدس و مقابله با معاندان و فتنه گران، افتخار ورود تعیین کننده در مقطع سرنوشت ساز کنونی، به نام خانه‌های خدا و مردم ثبت گردد.

بدون تردید، پروژه‌ی "نفوذ"، جدی ترین تهدید طراحی شده توسط استکبار جهانی است که به عنوان مکمل توطئه‌های نظامی، فرهنگی و اقتصادی به کار گرفته شده تا در صورت ناامیدی از نابودی انقلاب اسلامی، به تغییر ماهیت این دستاورد مردمی، بالنده و در حال گسترش قرن، از درون بپردازند که به فضل الهی با پرچمداری بصیرانه‌ی عالمان دینی، به ویژه ائمه‌ی محترم جماعات مساجد و حضور فعال مردم آگاه و انقلابی، آخرین تلاش‌های مذبوحانه‌ی معاندان در این عرصه نیز با شکست مواجه خواهد شد.

با اذعان به این واقعیت که برخلاف برخی تحلیل‌های سطحی‌نگر، دشمن حتی یک قدم از هدف راهبردی ریشه‌کن کردن نظام جمهوری اسلامی کوتاه نیامده است، لازم است عناصر "ماندگاری انقلاب" را به عنوان یک هدف مقدس، مورد دقت قرار داده و همزمان با احصای مؤلفه‌های مقابله‌ی متنی و مردمی با پروژه نفوذ، سهم مساجد و ائمه‌ی محترم جماعات را به عنوان گروه مرجع به میدان بیاوریم.

انتخابات، در هر دوره، به منزله‌ی بیعت مردم با نظام اسلامی؛ نعمت بی بدیلی است که به برکت نگاه آینده‌نگر و ژرف امام راحل عظیم الشأن (ره)، از عناصر کلیدی ماندگاری انقلاب محسوب می‌شود، اما در عین حال، در کنار تجلی ریزش‌ها و رویش‌ها باید از آسیب‌پذیری آن محافظت گردد.

از همین رو است که رهبر فرزانه انقلاب (دامت برکاته)، ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت مشارکت حداکثری آحاد مردم، اعم از سلایق و گرایش‌های متنوع و متفاوت، که در نهایت، تقویت و پایداری و ماندگاری نظام و حفظ امنیت کشور را به ارمغان خواهد آورد و آبرو و اعتبار ملت ایران را نزد جهانیان افزون خواهد نمود، برای جلوگیری از ورود عناصر نفوذی به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روشنگری بدون اتهام و تهمت و فارغ از تعیین مصداق را از عمارهای این عصر و زمان توقع نموده‌اند.

معظم له، هر چند استقلال، حریت، شجاعت و اتخاذ مواضع، مطابق با میل و مطالبه‌ی مردم را معیار مطلوبیت برای مجلس دانسته‌اند، "انقلابی گری" و تبعیت از گفتمان "مکتب امام (رضوان‌الله‌علیه) " را به عنوان ویژگی‌های اصلی نمایندگان اصلح مدنظر قرار داده‌اند که شاخص‌های هر یک، باید از لسان نافذ و بصیرت افزای علما و فضلا، در منابر و مساجد برای همگان تبیین و تشریح گردد.

لذا در آستانه‌ی این آزمون بزرگ الهی و سیاسی، به منظور تلاش برای حرکت هماهنگ و منسجم مساجد و ائمه‌ی محترم جماعات، نکاتی چند برحسب وظیفه به محضر مبارکتان یادآوری می‌شود به آن امید که با بذل محبت، از نظرات تکمیلی و تجربیات ارزشمند اعزه در این زمینه بهره مند گردیم:

۱ - مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی می‌توانند برای کنترل جریان‌های منفعل و متمایل به وادادگی در برابر جبهه استکبار به ایفای نقش بپردازند و در این دوره، از حساسیت و اهمیت مضاعفی برخوردارند و به منظور روشنگری و تبیین دیدگاه‌های رهبر عالی قدر انقلاب (دامت برکاته)، تشریح معیارهای اصلی انتخاب اصلح از طریق شناخت جریانات انقلابی و ضدانقلابی، فارغ از حضور داوطلبان در گروه‌های مختلف سیاسی، فرصت باقیمانده، برای استفاده از تمام ظرفیت مساجد و منابر مغتنم است.

۲ - ضمن اهتمام جدی بر ترویج ادبیات امیدبخش و امیدآفرین در تعامل با مردم و تکیه بر مزیت‌ها نقاط قوت و ظرفیت‌های کشور و پرهیز از سیاه‌نمایی‌هایی که برخلاف نگاه راهبردی مقام معظم رهبری (دامت برکاته)، معمولاً در ایام انتخابات، از سر نابخردی دامن زده می‌شود، شایسته است مراقبت نمائیم که در کوران رقابتها، اهداف مهم "همدلی و همزبانی دولت و ملت "، تحت الشعاع قرار نگرفته و مورد غفلت واقع نشوند. در حقیقت، وحدت ملی و اعتماد به نفس عمومی، سرمایه‌های تجدیدناپذیری هستند که در مساجد بیش از هر مکان دیگر باید صیانت و محافظت گردند.

۳ - عرفی، سیاسی، حزبی و قومیتی شدن انتخابات خبرگان رهبری، آفاتی هستند که به دلیل تقارن زمانی با انتخابات مجلس یا شرایط خاص دوره‌ی پیش رو ممکن است با آنها مواجه باشیم. حفظ جایگاه تخصصی خبرگان و توجه به نظرات کارشناسانه و دلسوزانه‌ی حاصل از خرد جمعی علما و فضلای پیشکسوت، مشرف و امین حوزوی، در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.

۴ - حفظ مکانت والا و قدسی مساجد و اقتضای آزادگی ائمه‌ی محترم جماعات، به عنوان گروه مرجع توده مردم و منش پدرانه و حکیمانه‌ی ایشان اقتضای آن را دارد که ضمن بهره مند کردن مؤمنین مراجعه کننده از نظرات مشورتی خود و ارجاع به فهرست‌های قابل اعتماد، اجازه‌ی تبدیل شدن مسجد به ستاد انتخاباتی هیچیک از کاندیداهای محترم را ندهند و عنایت داشته باشند که کم توجهی به این مهم می‌تواند آسیب‌های جدی را به این جایگاه مقدس وارد سازد.

۵ - جز پایگاه ولایت فقیه که عمود خیمه‌ی انقلاب و امید مؤمنین محسوب می‌شود، آبرو و اعتبار علما و منابر و مساجد برای هیچ شخصی نباید هزینه شود، چراکه زاویه نگاه اشخاص در گذر ایام، گاهی دچار تغییراتی می‌شود و لیکن آنچه که ثابت و اصیل، در هر شرایطی باقی می‌ماند، ولی فقیه زمانه است.

۶ - پیش از اعلام اسامی داوطلبان مورد تأیید شورای محترم نگهبان و آغاز زمان قانونی تبلیغات، افراد در هیچ جایگاه حقیقی و حقوقی، به عنوان نامزد انتخابات به رسمیت شناخته نمی‌شوند و بدیهی است، هرگونه فعالیت انتخاباتی پیش از موعد چنین افرادی، مخالف قوانین جمهوری اسلامی است و انتظار می‌رود اجازه‌ی ارتکاب اقدامات خلاف قانون در فضای مقدس مساجد صادر نگردد.

۷ - مساجد به جهت نقش تعیین کننده، اهمیت و میزان تأثیر گذاری که در هدایت افکار عمومی دارند، مورد توجه گروه‌ها و جریانات سیاسی برای انعکاس برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود قرار می‌گیرند. نگاه بصیر و مدبرانه‌ی ائمه‌ی محترم جماعات می‌تواند این مقطع را به فرصتی برای آزاداندیشی و آگاهی بخشی مبدل کند، به گونه‌ای که امکان حضور کاندیداهای متقاضی یا نمایندگان ایشان (پس از تأیید صلاحیت‌ها) در مسجد با این ملاحظه فراهم گردد که رعایت عدالت، سنجش مصلحت، حفظ حرمت‌ها و آرامش خانه‌ی خدا، اجتناب از بروز تنش و تفرقه میان مؤمنین و رعایت شأن سخنران میهمان، شروط لازم برای این اقدام تلقی گردد.

۸ - با هدف جلوگیری از تضعیف جایگاه امام جماعت توسط افراد ناآگاه یا مغرض و فرصت طلب، تنظیم صورت جلسه‌ی هیأت امنا یا شورای فرهنگی، به عنوان نمایندگان نمازگزاران، در حکم مجوز حضور مدعوین در مسجد، تنظیم و در سوابق نگهداری شود. بدیهی است حفظ اتحاد و همدلی کارگزاران مسجد با نگاه معنوی و پدرانه‌ی امام جماعت، از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است.

۹ - در یک رویکرد، طبیعی، اخلاقی و منطقی، شور و هیجان شیرین طرفداران کاندیداهای محترم، به خاطره‌ها خواهد پیوست و مودت و همدلی نمازگزاران و اهل مسجد، باید جایگزین رقابت‌ها شود. از روحانیت آگاه و خردمند در جایگاه امامت مسجد و محله، توقع می‌رود ضمن محترم شمردن تنوع سلایق مؤمنین، در دایره‌ی کاندیداهای مورد تأیید شورای محترم نگهبان، شرایطی فراهم نمایند که همه‌ی گروه‌های به رسمیت شناخته شده ذیل گفتمان انقلاب، مسجد و امام مسجد را مأمن و مایه‌ی آرامش روحی و معنوی خود بدانند و به واقع، تفاوت دیدگاه‌ها در انتخابات امری کاملاً طبیعی بوده و با دینداری و ولایت مداری اشخاص مغایرت ندارد.

۱۰ - تشکیل جلسه ائمه‌ی محترم جماعات با افراد تأثیرگذار در مسجد و محل و یادآوری نکات زیر به ایشان، می‌تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر در تلطیف فضای انتخاباتی فواید و برکاتی داشته باشد:

* تأکید بر لزوم مراعات اخلاق اسلامی، احترام متقابل در فعالیت‌های تبلیغاتی و پرهیز از بی‌احترامی نسبت به نامزدهای رقیب؛

* هشدار جدی نسبت به ضرورت عدم طرح و ورود به مسائل اختلاف برانگیز قومی، مذهبی و محلی؛

* برانگیختن حساسیت مردم نسبت به اسراف در تبلیغات انتخاباتی و لزوم رعایت موازین اسلامی؛

* تأکید بر ضرورت مراعات قانون و پذیرش نظارت مراجع مسئول در روند تبلیغات، حمایت از نامزدها، حسن انجام انتخابات و در نهایت، پذیرش نتایج قانونی انتخابات.

امید می‌رود با عنایت کریمانه حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا سلام ا… علیها، در این عرصه‌ی مجاهدت، توفیق ادای دین و تکلیف داشته باشیم.

سلامتی و پیروزی ملت مسلمان و انقلابی ایران و شما پرچمداران بصیرت و هدایت را از درگاه خداوند علیم و قدیر خواستاریم.

مرکز رسیدگی به امور مساجد