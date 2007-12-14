عراق از تاخیر مذاکرات ایران و آمریکا تا زمانی نامعلوم خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لبید عباوی" گفت: وزارت امور خارجه عراق تلاش می کند تا زمان انجام این مذاکرات مشخص شود .

وی در عین حال تاکید کرد که زمان جدید این مذاکرات هنوز تعیین نشده است اما این مذاکرات به زودی انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است "هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه عراق روز دوشنبه(19 آذر) اعلام کرده بود که دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در مورد عراق در تاریخ 18 دسامبر برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر در پی به تاخیر افتادن مذاکرات ایران و آمریکا، "شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شب گذشته مدعی شد که ایران مسئول تاخیر این مذاکرات است.

وی ادعا کرد: ما برای برگزاری مذاکره با ایران در اوایل هفته آینده، آمادگی کامل داشتیم. به گفته وی، مشکل از جانب طرف دیگر(ایران) بود.

مک کورمک خاطرنشان کرد: ظاهرا به نظر می رسد مشکل در مورد ترتیب زمانی بود.

دور اول مذکرات ایران و آمریکا 28 می (7 خرداد) و دور دوم 24 جولای (2 مرداد) و دور سوم نیز6 آگوست (15 مرداد) برگزار شد.

دور اول و دوم این مذاکرات بین "حسن کاظمی قمی" سفیرایران درعراق و"رایان کروکر" سفیرآمریکا درعراق برگزار شد، اما دور سوم در سطح کارشناسان در منطقه الخضراء بغداد انجام شد.

