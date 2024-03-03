نیروهای امدادی درسیل سیستان و بلوچستان با تمام توان پای کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه شنبه در جریان سفر به مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگاران پیرامون سیل اخیر شهرستانهای چابهار و دشتیاری، افزود: طی چند روز گذشته، شاهد بارش نزولات آسمانی در جنوب سیستان و بلوچستان بودیم که این بارشها در برخی مناطق به ۱۰۰ تا ۱۴۵ میلیمتر میرسید که البته این امر موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم منطقه شد.
وی ادامه داد: برخی از روستاها در شهرستانهای چابهار و دشتیاری دچار آبگرفتگی شدند که از ابتدای ساعات بارش، خدمت رسانی در منطقه آغاز شد.
وی ادامه داد: در روستای «سند بهرام» از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتیاری آسیبهایی به محصولات کشاورزی به خصوص محصول هندوانه وارد شد.
وحیدی تصریح کرد: خوشبختانه در سیل اخیر تلفات جانی نداشتیم همچنین تخریب کامل منازل نیز صورت نگرفت اما برخی از منازل دچار آبگرفتگی شدند که خدمت رسانی به آنان نیز ادامه دارد.
وی اذعان کرد: بیشتر مشکلات مردم در مناطق سیل زده در حوزه راههای ارتباطی است که دستگاههای مسئول مشغول بازگشایی راهها هستند.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به پیش بینی ادامه بارشها در روز سهشنبه تدابیری برای کنترل روان آبها صورت گرفته است.
وی بیان کرد: خوشبختانه وجود برخی از زیرساختها از جمله سدها در منطقه موجب شده تا شدت سیلاب به شدت کاهش پیدا کند.
وحیدی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان برنامه جامعی برای ذخیره بیشتر بارشها پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه مردم این استان وفادار به انقلاب هستند، اذعان کرد: انتخابات شکوهمندی در مناطق سیل زده برگزار شد و مردم توانستند رأی خود را به صندوقها بیاندازند.
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