به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، فرزاد اوجانی با بیان اینکه قبلاً طبق بند ت ماده ۷۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مقرر شد بود که «ورود موقت فرش دستبافت برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری و شست‌وشو، رنگ‌برداری و عرضه در نمایشگاه» انجام شود، گفت: بافته‌های داری ایرانی نیز دارای پیشه‌ها و حرفه‌های مشابه فرش دستبافت هستند که در این بند لحاظ نشده بود.

وی افزود: به پیشنهاد معاونت صنایع‌دستی و با هدف حمایت از هنرمندان و صنعتگران دست بافته‌های داری ایرانی شامل گلیم، زیلو و غیره به بند مذکور اضافه شد.

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی ادامه داد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های مکرر بند مذکور در هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۲ به شرح ورود موقت فرش دستبافت و سایر بافته‌های داری ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری و شست و شو، رنگ‌برداری و عرضه در نمایشگاه اصلاح و ابلاغ شد که این مهم، گامی مؤثر در راستای حمایت از فعالان صنایع‌دستی، دست بافته‌های دارای و پیشه‌های وابسته به حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور است.