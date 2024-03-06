به گزارش خبرنگار مهر، همایش توجیهی هیأت امنای موقوفات و رؤسای ادارات اجرایی استان تهران با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در هتل ارم برگزار شد.

در ابتدا حجت الاسلام خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید اگر انفاق و یا نذری کردید خدا آن را می‌داند، کسی که از مال خود انفاق نمی‌کند در زمره ظالمان قرار می‌گیرد.

وی افزود: در قرآن آمده اگر آشکارا صدقه داده شود بسیار نیکو است اما اگر همین امر به صورت پنهانی صورت پذیرد بسیار پسندیده است؛ آشکار کردن کار خیر سبب گسترش یک اخلاق حسنه می‌شود. خداوند به دلیل آن عمل پسندیده از گناه انسان می‌گذرد.

خاموشی با بیان اینکه خداوند هر انسانی را که بخواهد هدایت می‌کند عنوان کرد: در هر کاری انسان باید نیت خیر داشته باشد در غیر این صورت آن عمل خیر باطل می‌شود.

رییس سازمان اوقاف بیان کرد: بقاع متبرکه در کل کشور سال ۱۴۰۰ قریب به ۶۷۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ قریب ۸۶۰ میلیارد تومان و در سال جاری ۱,۲۳۹ میلیارد تومان در آمده داشته که نشان از رشد ۴۴ درصدی داشته اما تهران سال ۱۴۰۰ قریب ۲۱۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ قریب ۱۷۵ میلیارد تومان و در سال جاری ۳۰۳ میلیارد تومان درآمد داشته است افزایش پنج درصدی داشته است.

خاموشی ادامه داد: مردم باید لمس کنند که می‌توانیم بدون وابستگی به نفت اقتصاد کشور را تأمین کنیم. سال آینده باید تهران درآمد چهار هزار میلیارد را تجربه کند و این نیازمند تلاش است؛ برای رسیدن به این اهداف نیاز است پروژه‌های نیمه‌کاره، پروژه‌های کوچک، زمین‌های زراعی و آب‌ها بررسی و به درستی از آن بهره برداری شود.



وی افزود: تعداد رقبات بالای یک هکتار در تهران قریب به ۱۴۵ عدد است باید دید در این تعداد چه اقداماتی انجام می‌شود، رقبات صنعتی نیز بالای صد عدد است، تعداد معادن ثبت شده نیز هفت رقبه است، سیصد و سی و نه بقعه نیز در تهران وجود دارد.

وقف باید در آینده نگاری حوزه اقتصاد اسلامی تعیین کننده باشد

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت سازمان وقف باید برای نظام اقتصاد اسلامی و آینده نگاری در حوزه اقتصاد اسلامی تعیین کننده باشد؛ بنده تصور می‌کنم اگر درمان مطرح است باید راجع به درمانی فکر کنیم که به مردم واقعاً رسیدگی شود، منظور از این کلام ارزان سازی درمان آن هم بر اساس دانش است.

در ادامه سید حسن میرکریمی مدیر اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: ساختار اوقاف ساختاری سابقه دار و شاید قدمت آن به بیش از یک قرن می‌رسد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سازمان حج جدا و به صورت یک سازمان مستقل کار خود را ادامه داده است.

وی افزود: این مجموعه در طول این چهل سال اداره موقوفات را بر عهده داشته است؛ استفاده از ظرفیت امین در سازمان اوقاف باعث شد که ضعف‌های ساختاری رفع شود و امروز ظرفیت امین به صورت فعال در اقصی نقاط کشور فعالیت می‌کند.

میرکریمی با بیان اینکه شناسایی موقوفات، بهره‌وری از موقوفات و کمک به سازمان اوقاف از مأموریت‌های امین به شمار می‌رود گفت: امروز در اداره استان تهران صد و چهل نفر در طرح امنا عضو هستند و فعالیت می‌کنند. این حرکت باید به یک جریان تأثیرگذار و هدفمند تبدیل شود و استمرار داشته باشد.

رییس اداره کل اوقاف و امور خیریه بیان داشت: این جلسات در راستای آن است که بتوان مأموریت‌های وسیعی را سازمان اوقاف انجام دهیم. امروز بسیاری از موقوفات شناسایی نشدند و در مسیر قانونی خود قرار نگرفتند برای همین یکی از مأموریت‌های امنا شناسایی موقوفات جدید است.

در ادامه رمضانی مدیر کل امور امنای سازمان اوقاف و امور خیریه به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: استان تهران در سه سال گذشته در بحث امنا پیشتاز بوده و چراغ استفاده از این ظرفیت را استان تهران روشن کرده است.

وی افزود: ما باید دست به دست هم دهیم و افرادی که شرایط و شاخصه‌های امین شدن را دارند انتخاب و انتصاب کنیم. آموزش و ارزیابی امین مهم است و باید به آن توجه شود. همه مواردی که در اداره اجرایی سازمان متصور است در فعالیت امین در نظر گرفته شده و ارزیابی عملکرد فعالیت آن بزرگواران یکی از اولویت‌های سازمان به شمار می‌رود.

وی افزود: آسیب شناسی موقوفات کم درآمد و فاقد درآمد یکی از دغدغه‌های سازمان است که می‌طلبد امنا دلیل این مهم را بررسی و ارزیابی کنند تا به رفع آن اقدام شود. حدود هشتاد درصد موقوفات فاقد درآمد و یا کم درآمد هستند که باید این موقوفات احیا شود که در سال جاری برای پیش ۱۸۰۰ موقوفه بودجه در نظر گرفته شد تا درآمدزایی داشته باشد. استان تهران اولین گام‌های تحول را برداشته است و ظرفیت امین می‌تواند این حرکت را تسریع ببخشد.