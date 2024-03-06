حماس: دولت آمریکا شریک اصلی جنایت علیه مردم غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، «عزت الرشق» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد که دولت آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور این کشور کاملا در جنایات و نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه شریک هستند و کمک‌رسانی جزئی به این باریکه هرگز موجب بهبود وجهه آنان که دستشان به خون ملت فلسطین آغشته است، نخواهد شد.

عزت الرشق گفت: به بایدن و دولت آمریکا می‌گوییم مهم‌تر از همه این است که ارسال تسلیحات برای ارتش نازی و جنایتکار رژیم صهیونیستی برای کشتار کودکان فلسطینی متوقف شود و این کشور به وتوی قطعنامه‌های آتش‌بس در غزه پایان دهد و بیش از این بر جنایات اشغالگران صهیونیست سرپوش نگذارد.

گفتنی است در روزهای اخیر سران آمریکایی تلاش کرده اند با اتخاذ ژست های عوام فریبانه و با ارسال کمک های ناچیز هوایی به نوار غزه، خودشان را از زیر انتقادات شدید بین المللی در زمینه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی، خارج کنند.