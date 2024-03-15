ایمنی و آسایش دو راهبرد وزارت راه در حوزه فرودگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش عصر جمعه در آئین بهره برداری از طرحهای توسعهای فرودگاه بینالمللی شهید هاشمی نژاد مشهد با بیان اینکه تأمین ایمنی مسافران در اولویت وزارت راه و شهرسازی است، اظهار کرد: تجهیزات کمک ناوبری که امروز در فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد بهره برداری شد ضمن کمک به ایمنی بالاتر پروازها موجب کاهش تأخیر و ارتقای ایمنی و کیفیت پروازها میشود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از مشکلات هوای مه آلود مشهد، تأخیر در پروازها و کنسل شدن مکرر آنها است که زمینه گلهمندی و نارضایتی مسافران را فراهم میکند و با بهرهبرداری از این تجهیزات بخش زیادی از این مشکلات حل میشود.
وی با بیان اینکه مردم باید احساس ارتقای ایمنی را ببینند، خاطرنشان کرد: تجهیزات مورد استفاده فرودگاهها اعم از تجهیزات اطفای حریق و سیستمهای هشدار دهنده و سایر تجهیزات به ارتقای ایمنی فرودگاهها کمک میکند.
هیچ اولویتی، اولویتدارتر از ایمنی نداریم
بذرپاش بیان کرد: به رغم مشکلات تحریم و تجهیز منابع بسیاری از شاخصهای حوزه ایمنی محقق شده است و نمرات خوبی در این حوزه داریم.
افزوده شدن ۲۰ هزار مترمربع به وسعت فرودگاه مشهد
وی از تأمین آسایش و آرامش مسافران به عنوان راهبرد دوم حوزه فرودگاهی کشور یاد کرد و گفت: افزوده شدن ۲۰ هزار مترمربع به وسعت فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد زمینه تفکیک ورودی و خروجی و به حداقل رساندن معطلی مسافرین را به همراه دارد.
بذرپاش با تاکید بر کاهش معطلی مسافران در ورودی و خروجی فرودگاهها گفت: استفاده از پلهای ارتباطی پیاده و سوار شدن مسافر از جمله برنامههای سال ۱۴۰۳ است.
وی با بیان اینکه مجوزهای لازم در این زمینه صادر شده است، افزود: در همه فرودگاههای کشور که ظرفیت نصب پلهای ارتباطی و اتصال آن به هواپیماهای دارای این امکان را داشته باشند، این پلها نصب خواهد شد تا زمان سوار و پیاده شدن مسافر به حداقل برسد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بسیاری از فرودگاههای دنیا دیگر از اتوبوس برای رساندن مسافر به هواپیما یا بالعکس استفاده نمیکنند، گفت: یکی دیگر از مشکلات فرودگاهها ظرفیت ایستگاههای پارک هواپیما است که خوشبختانه فرودگاه مشهد از این نظر رشد خوبی داشته است.
استفاده روزانه ۲۴ هزار مسافر از فرودگاه مشهد
بذرپاش با اشاره به استفاده روزانه ۲۴ هزار مسافر از فرودگاه شهید هاشمینژاد گفت: میزان میزبانی این فرودگاه رو به افزایش است به طوری که در برخی از روزهای خاص تعداد پروازها در آن به ۲۰۰ مورد میرسد.
وی عدم پاسخگویی درباره تأخیر پروازها یا کنسلی آنها را یکی از گلایههای همیشگی مردم بیان کرد و افزود: وجود نمایندگی شرکتها و تجمیع همه ظرفیتها در یک مکان مشخص برای پاسخدهی در کوتاهترین زمان ممکن از جمله اقداماتی است که باید در همه فرودگاهها فراهم شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۵۶ فرودگاه کشور در اختیار شرکت فرودگاهها است، خاطرنشان کرد: همه فرودگاهها موظف به رعایت استانداردهای شرکت فرودگاهها هستند.
افزایش ظرفیت فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد از هفت به ۱۰ میلیون نفر
بذرپاش ادامه داد: با افتتاح طرحهای امروز فرودگاه شهید هاشمی نژاد، ظرفیت پذیرش مسافر در این فرودگاه بین المللی از هفت میلیون نفر اسمی در سال به ۱۰ میلیون نفر اسمی افزایش مییابد که البته میزان استفاده واقعی بیشتر از آن است.
وزیر راه و شهرسازی، میزان رشد ظرفیت خدمات رسانی به مسافران در فرودگاه مشهد را نویدبخش تحقق اهداف این وزارتخانه در رسیدن این فرودگاه به نقش واقعی خود در ترانزیت بینالمللی دانست.
پیش بینی حدود ۱۷ میلیون مسافر نوروزی
بذرپاش با بیان اینکه پیش بینی میشود در نوروز امسال، حدود ۱۷ میلیون مسافر نوروزی از ظرفیتهای حمل و نقل هوایی، ریلی و جادهای استفاده کنند، گفت: خدمت در این ایام جهاد متفاوتی را میطلبد و عهد کردهایم با همه ظرفیت و توان نرم افزاری و سختافزاری در این ایام ارائه خدمت کنیم.
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