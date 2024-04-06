  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۳۳

تحویل ۳۵۰۰ واحد مسکونی در پردیس تا خردادماه

تحویل ۳۵۰۰ واحد مسکونی در پردیس تا خردادماه

رییس هیات‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام اینکه ۵۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن پردیس در آستانه افتتاح است، گفت: در برنامه افتتاح خردادماه تعداد ۳۵۰۰ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفوری گفت: با توجه به تأکید ریاست‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، سال ۱۴۰۳ سالی است که باید کلیه پروژه‌های مسکن مهر را تحویل مالکان دهیم و صرفاً بخش اندکی که مربوط به پروژه‌های معارض‌دار بوده و دیرتر آغاز شده، به‌مرور در سال آینده تحویل شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بازدید امروز از روند ساخت و آماده‌سازی پروژه‌ها، در برنامه افتتاح خردادماه تعداد ۳۵۰۰ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان خواهد شد و بخش قابل‌توجه دیگری را در هفته دولت به انجام خواهیم رساند.

رئیس هیأت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید افزود: با توجه به تکمیل بخش عمده عملیات ساختمانی پروژه‌های طرح نهضت ملی، پس از ورود دستگاه‌های خدمات‌رسان و تسریع در عملیات آماده‌سازی واحدهای مذکور به‌زودی نخستین کلیدهای این پروژه در پردیس تحویل مالکان خواهد شد.

غفوری ادامه داد: در صورت همکاری بیشتر دستگاه‌های خدمات‌رسان و تکمیل آماده‌سازی و محوطه‌سازی، اواخر خردادماه نخستین برنامه افتتاح طرح نهضت ملی پردیس را با حضور وزیر راه و شهرسازی خواهیم داشت.

کد مطلب 6069253
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها