تحویل ۳۵۰۰ واحد مسکونی در پردیس تا خردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفوری گفت: با توجه به تأکید ریاستجمهور و وزیر راه و شهرسازی، سال ۱۴۰۳ سالی است که باید کلیه پروژههای مسکن مهر را تحویل مالکان دهیم و صرفاً بخش اندکی که مربوط به پروژههای معارضدار بوده و دیرتر آغاز شده، بهمرور در سال آینده تحویل شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به بازدید امروز از روند ساخت و آمادهسازی پروژهها، در برنامه افتتاح خردادماه تعداد ۳۵۰۰ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان خواهد شد و بخش قابلتوجه دیگری را در هفته دولت به انجام خواهیم رساند.
رئیس هیأتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید افزود: با توجه به تکمیل بخش عمده عملیات ساختمانی پروژههای طرح نهضت ملی، پس از ورود دستگاههای خدماترسان و تسریع در عملیات آمادهسازی واحدهای مذکور بهزودی نخستین کلیدهای این پروژه در پردیس تحویل مالکان خواهد شد.
غفوری ادامه داد: در صورت همکاری بیشتر دستگاههای خدماترسان و تکمیل آمادهسازی و محوطهسازی، اواخر خردادماه نخستین برنامه افتتاح طرح نهضت ملی پردیس را با حضور وزیر راه و شهرسازی خواهیم داشت.
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