به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اپل همچنان قصد دارد محصول جدیدی بسازد تا بتواند سلطه خود بر بازار را حفظ کند و از سوی دیگر به یک منبع جدید درآمد تبدیل شود. این درحالی است که شرکت طرح های خود برای توسعه یک وسیله نقلیه برقی را رها کرده است.

به گفته مارک گرومن خبرنگار بلومبرگ، یکی از حوزه های مورد بررسی شرکت در این زمینه، ربات است. طبق گزارش ها اپل تحقیقات درباره ربات ها و وسایل نقلیه برقی را به طور همزمان آغاز کرد و امیدوار بود ابزاری بسازد که نیازمند کنترل انسان نداشته باشد.

هرچند پروژه های رباتیک اپل در مراحل اولیه هستند، اما این شرکت از هم اکنون کار روی رباتی را آغاز کرد که می تواند در خانه کاربر را دنبال کند و همچنین یک دستگاه رومیزی توسعه داده که با کمک ربات نمایشگرای را به اطراف حرکت می دهد.

ایده اصلی اختراع دوم، در اختیار داشتن ماشینی است که بتواند حرکات سر کاربر را تقلید و روی یک فرد خاص در گروه تمرکز کند تا تجربه تماس ویدئویی بهتری فراهم شود. از آنجا که این ربات ها باید بتوانند به تنهایی حرکت کنند شرکت مشغول بررسی استفاده از الگوریتم هایی برای ناوبری است. طبق گزارش موجود بخش دستگاه های خانگی اپل مسئولیت توسعه این ابزارها را برعهده دارد.

البته باید توجه داشت اهمیت ربات ها در زندگی روزمره مردم به اندازه موبایل ها نیست. اپل نگران آن است که آیا مردم ربات هایی که می سازد را می خرند یا خیر و مدیران ارشد هنوز به توافقی درباره آنکه پروژه ها ادامه داده شوند یا خیر، دست نیافته اند.