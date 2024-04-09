قاچاقچی بیل مکانیکی محکوم شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق یک دستگاه بیل میکانیکی کوماتسو به ارزش ۳۴ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه با توجه به محتویات پرونده، ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر گمرکی و خارج نکردن دستگاه از کشور پس از پایان مهلت در پروانه گمرکی، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط دستگاه کشف شده، متهم را به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی این دستگاه محکوم کرد.

نجف زاده گفت: پلیس گمرک بازرگان در بررسی اظهارنامه‌های گمرکی این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

