بازگشت سکه به کانال ۴۳ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز (سه‌شنبه) بازار طلای تهران با ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته (۲۰ فروردین) به ۴۳ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان رسید؛ این در حالی است که قیمت سکه نیز روز گذشته نیز حدود دو میلیون تومان کاهش داشت.

سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش صد هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ۳۹ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان دادوستد شد.

قیمت نیم سکه با افزایش صد هزارتومانی نسبت به روز گذشته به ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت ربع سکه بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز بدون افت قیمت نسبت به روز گذشته هفت میلیون تومان دادوستد شد.

امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار طلای تهران، سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۲ هزار و ۳۵۸ دلار رسید.