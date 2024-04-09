کتاب « گلیچ استان سمنان » منتشر شد

به خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، این کتاب در سه فصل شامل پیشینه، بررسی گلیچ، نقوش گلیچ و ۱۳۵ تصویر توسط فاطمه شاهی به رشته تحریر درآمده است.

امروزه برخی از دستبافته‌ها مانند جاجیم و گلیم همچنان بصورت انبوه تولید می‌شوند و متأسفانه برخی دیگر همچون گلیچ‌بافی که موضوع این کتاب است، به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و همچنین نبود پشتوانه نیروی کاری و نیز کهولت تدریخی استادان و کارگران بافنده، دچار رکود فاحشی شده است. به طوریکه بزرگان این فن، توان و جوانان رغبتی به این هنر ندارند و این موضوع، ضرورت حفظ و احیا موارد این چنین را دوچندان کرده است.

در مقدمه کتاب گلیچ استان سمنان به قلم نویسنده آمده است؛ با توجه به بررسی‌هایی که در بین کتب مرتبط با دست‌بافته‌ها و نیز طی مصاحبه‌هایی که با مردمان اهل فن، از دیار پرور، چاشم، مُجن، دروار، فولادمحله و نیز محققان انجام شده است، روشن می‌شود که مطالعه جامعی جز چند برگ مقاله و اشاراتی کوتاه در بعضی کتاب‌ها، روی دست‌بافته‌های گلیچ به چشم محقق نخورده است. بنابراین برای گردآوری این مطالب، بیشتر به تحقیقات میدانی پرداخته شد و منبع این کتاب، کسانی هستند که از طریق نسل‌های پیشین به آنها گلیچ‌بافی آموزش داده شده است. در این صورت ذهن فراموش کار انسان ممکن است برخی اطلاعات را فراموش کرده و یا با نام نقشی دیگر به اشتباه بگیرد.

در مورد تصاویر کتاب لازم به ذکر است که اکثر آنها توسط نویسنده، عکاسی و ثبت شده، در نتیجه بدون منبع آمده‌اند و برخی از تصاویر از کتب مختلف گردآوری شده که در این صورت منبع آن نیز در توضیحات تصویر بیان شده است.