به گزارش خبرنگار مهر، سمانه سلطانی پور غروب سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی سمنان ضمن بیان اینکه بازارچه‌های نوروزی بالغ بر پنج میلیارد تومان طی سال جاری فروش داشتند، ابراز داشت: انواع صنایع دستی استان از بیستم اسفند ماه تا پایان نوروز به فروش رفتند.

وی ضمن بیان اینکه هدف از ایجاد این بازارچه‌های نوروزی شناساندن هر چه بیشتر صنایع دستی استان به گردشگران بوده است، افزود: ایجاد توقفگاه برای کاهش تصادفات دیگر مزیت این بازارچه‌ها بوده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان ضمن بیان اینکه ۱۵ کارگاه فعال صنایع دستی طی نوروز پیش‌بینی شد، ابراز داشت: هدف از این اقدام آشنایی گردشگران با نحوه تولید صنایع دستی بوده است.

سلطانی پور ضمن بیان اینکه ۱۵ بازارچه صنایع دستی موقت و دو بازارچه دائمی در استان طی نوروز فعال بود، تصریح کرد: ۱۸ فروشگاه نیز در استان سمنان به فروش محصولات صنایع دستی پرداختند.

وی ضمن بیان اینکه بازارچه‌های صنایع دستی توانستند نقش خود را در معرفی و فروش محصولات تولیدی هنرمندان استان به خوبی ایفا کنند، افزود: علاوه بر این موارد بازارچه‌ها در رونق اقتصادی هنرمندان نیز اثرگذار بودند.