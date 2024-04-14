تمدید تاریخ اعزام به خدمت مشمول تا پایان خدمت برادر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برابر ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی در مواردی که دو برادر همزمان در شرایط اعزام به خدمت قرار دارند، درصورتی‌که یکی از برادران در حال خدمت باشد، برادر دیگر در صورت نداشتن غیبت تا پایان خدمت برادر خود می‌تواند تاریخ اعزامش را تمدید کند.

مشمول فاقد غیبت جهت تمدید تاریخ اعزام به خدمت باید به همراه برگ اشتغال به خدمت برادر جهت تمدید تاریخ اعزام به خدمت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه کند.

در مواردی که تاریخ اعزام به خدمت دو برادر همزمان باشد، تاریخ اعزام به خدمت یکی از آنان به مدت دو ماه تمدید می‌شود و در صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت، مشمول می‌تواند تا پایان خدمت دوره ضرورت برادر حین خدمت از تمدید تاریخ اعزام به خدمت بهره مند شود.

لازم به ذکر است:مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام‌رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.