حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با خانم یوکو کامیکاوا، وزیر امور خارجه ژاپن، در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون اقدام اخیر دفاع مشروع نیروهای مسلح کشورمان علیه رژیم متجاوز صهیونیستی، همچنین ضرورت ایجاد آتش بس فوری در غزه و اهمیت امنیت دریانوردی در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

امیرعبداللهیان در این گفتگو ضمن تشریح ضرورت و ابعاد اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب دفاع مشروع و هشدار و پاسخ تنبیهی به حمله گستاخانه رژیم اسرائیل بر سفارت کشورمان در دمشق، تاکید کرد، اقدام نظامی ایران بسیار دقیق و حساب شده علیه پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی مبدأ حمله به مکان دیپلماتیک کشورمان در دمشق بود.

امیرعبداللهیان با تاکید بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در مسیر کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه افزود، این پاسخ نظامی به حمله اسرائیل صرفاً عملیاتی محدود و حداقلی بود و در صورت ارتکاب هر گونه اقدام ماجراجویانه بعدی از سوی رژیم اسرائیل، این بار پاسخ ایران قاطع، فوری و حداکثری خواهد بود.

امیرعبداللهیان با اشاره به نقش مهم کشور ژاپن به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت و گروه هفت اظهار داشت: ریشه اصلی بحران در منطقه به جنگ غزه برمی‌گردد و جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های دیپلماتیک خود را به منظور ایجاد یک آتش بس پایدار ادامه خواهد داد و از ژاپن و اعضای گروه هفت همین انتظار را دارد.

خانم یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در غزه و گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه، بر اهمیت ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه، تداوم رایزنی‌ها و گفتگوهای چند جانبه و دوجانبه در جهت توقف فوری جنگ و بازگشت صلح و ثبات به منطقه تاکید کرد.

خانم کامیکاوا با یادآوری موضع صریح کشورش در محکومیت حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اظهار داشت؛ ژاپن معتقد است که حمله به اماکن دیپلماتیک غیرقابل پذیرش است.

وی همچنین بر اهمیت جلوگیری از تشدید و گسترش تنش و درگیری در منطقه برای ژاپن و لزوم خویشتنداری حداکثری همه طرف‌ها تاکید کرد و خاطر نشان نمود که نسبت به تبعات تشدید تنش و درگیری بر ثبات و امنیت منطقه و در معرض تهدید قرار گرفتن امنیت دریانوردی به همه طرف‌ها توجه داده‌ایم.



وزرای امور خارجه ایران و ژاپن در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به گسترش مناسبات دوجانبه میان تهران و توکیو، بر تداوم رایزنی‌ها و گفتگوها در جهت ایجاد آرامش، صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.