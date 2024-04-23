به گزارش خبرگزاری مهر، یک رسانه انگلیسی روز دوشنبه از سفر قریب الوقوع وزیر خارجه ایرلند به منطقه غرب آسیا با هدف تلاش برای آتش بس و توقف جنگ و حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطینی خبر داد.

پایگاه خبری «بی ای مدیا» انگلیس اعلام کرد که «مایکل مارتین» به زودی با هدف رایزنی برای آتش فوری در نوار غزه و توقف جنگ ضد مردم مظلوم نوار غزه با سفر به غرب آسیا با مقامات مصر و اردن دیدار خواهد کرد.

وزیر خارجه ایرلند که همزمان معاون نخست وزیر دولت ایرلند نیز است در سخنانی هدف از سفر به منطقه غرب آسیا را تلاش برای رایزنی با هدف متوقف کردن «جنگ وحشیانه» در اوضاع شکننده و ناآرام روزافزون در خاورمیانه توصیف کرد.

مایکل مارتین با بیان اینکه رژیم صهیونیستی باید اجازه ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه را بدهد، گفت که اتحادیه اروپا برای آرام کردن اوضاع تلاش می‌کند.