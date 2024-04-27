به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، «گوگل سرچ لبز» (Google Search Labs) برای افرادی که سعی دارند صحبت کردن به زبان انگلیسی بدون برخورد رو در رو را تمرین کنند، یک راه حل ارائه کرده است. یکی از کاربران توییت گوگل یک ویژگی آزمایشی به نام Speaking Practice ابداع کرده که از هوش مصنوعی مولد برای کمک به بهبود مهارت های انگلیسی صحبت کردن فرد از طریق تمرین مکالمه استفاده می کند.

کاربران برای دستیابی به این ویژگی نخست باید گزینه «سرچ لبز» را در تنظیمات جستجوی گوگل خود فعال کنند. هنگامیکه این ویژگی فعال شد، قابلیت Speaking Practiceبا کلیک روی گزینه «آزمایش یک نمونه» داخل همین گزینه فعال می شود. همچنین کاربران می توانند با استفاده از ترجمه به یا از زبان انگلیسی در بخش جستجوی گوگل در دستگاه های اندروید به قابلیت مذکور دسترسی یابند.

در حال حاضر ویژگی Speaking Practice در آرژانتین، کلمبیا، هندوستان، اندونزی،مکزیک و ونزوئلا در حال آزمایش است.