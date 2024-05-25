انتقاد ‌گانتز از توصیه دادگاه لاهه درباره توقف حمله به رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، «بنی گانتز» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و از اعضای کابینه جنگی نتانیاهو به حکم اخیر دادگاه لاهه در زمینه لزوم توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح واکنش نشان داد.

وی ضمن طرح این ادعای دروغین درباره اینکه تل آویو تلاش خواهد کرد که جان غیرنظامیان را حفظ کند، ضمن دهن کجی به جامعه بین المللی تاکید کرد: اسرائیل به نبرد در رفح (جنوب نوار غزه) ادامه خواهد داد.

گانتز مدعی شد که این اقدام در راستای بازگرداندن اسرای اسرائیلی از غزه انجام خواهد شد. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر پس از شکست برابر مقاومت فلسطین در عملیات هفتم اکتبر به نسل کشی آشکار و تمام عیار علیه غزه روی آورده و بیش از ۳۵ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است.