  1. استانها
  2. زنجان
۷ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۲۰

مدیرکل هواشناسی زنجان:

هوای گرم مهمان زنجانی‌ها می‌شود

هوای گرم مهمان زنجانی‌ها می‌شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از افزایش دمای هوای این استان طی روزهای آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده از روز گذشته شاهد افزایش دمای هوای مناطق مختلف استان هستیم، گفت: این وضعیت تا پایان هفته تداوم داشته و دمای هوا نیز به تدریج تا اواخر این هفته افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه وزش باد ملایم تنها پدید خاص امروز استان بوده و شرایط جوی پایداری در منطقه حاکم است، افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این شرایط تا پایان هفته تغییر چندانی نداشته و زنجانی‌ها بعد از چند هفته شاهد پایداری هوا در نقاط مختلف استان باشند.

این مسؤول با یادآوری اینکه با وجود پایداری هوا در اکثر نقاط استان، احتمال بارش بسیار خفیف در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: با این وجود پیش‌بینی نمی‌کنیم که سامانه جدید بارشی تا پایان این هفته وارد استان شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان با یک درجه کاهش نسبت به روز گذشته در همین ساعت به ۱۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است، اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان ۸ و ۳۰ درجه، ابهر ۹ و ۲۸ درجه، خرمدره ۱۰ و ۲۷ درجه، آب‌بر ۱۵ و ۲۷ درجه، قیدار ۹ و ۲۷ درجه، سلطانیه ۵ و ۲۹ درجه و ماهنشان ۱۲ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6120009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه