محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق پیشبینیهای به عمل آمده از روز گذشته شاهد افزایش دمای هوای مناطق مختلف استان هستیم، گفت: این وضعیت تا پایان هفته تداوم داشته و دمای هوا نیز به تدریج تا اواخر این هفته افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه وزش باد ملایم تنها پدید خاص امروز استان بوده و شرایط جوی پایداری در منطقه حاکم است، افزود: پیشبینیها حاکی از آن است که این شرایط تا پایان هفته تغییر چندانی نداشته و زنجانیها بعد از چند هفته شاهد پایداری هوا در نقاط مختلف استان باشند.
این مسؤول با یادآوری اینکه با وجود پایداری هوا در اکثر نقاط استان، احتمال بارش بسیار خفیف در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: با این وجود پیشبینی نمیکنیم که سامانه جدید بارشی تا پایان این هفته وارد استان شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان با یک درجه کاهش نسبت به روز گذشته در همین ساعت به ۱۵ درجه سانتیگراد رسیده است، اظهار کرد: طی شبانهروز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان ۸ و ۳۰ درجه، ابهر ۹ و ۲۸ درجه، خرمدره ۱۰ و ۲۷ درجه، آببر ۱۵ و ۲۷ درجه، قیدار ۹ و ۲۷ درجه، سلطانیه ۵ و ۲۹ درجه و ماهنشان ۱۲ و ۳۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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