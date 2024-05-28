  1. استانها
  2. فارس
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۵۶

بار کج به منزل نرسید/ تریلر حامل سوخت قاچاق در لار توقیف شد

بار کج به منزل نرسید/ تریلر حامل سوخت قاچاق در لار توقیف شد

لارستان - فرمانده انتظامی لارستان گفت: ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بازرسی از یک دستگاه تریلر در لارستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمد یوسفی با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی لارستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه ۷ میلیارد و۵۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6121598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها