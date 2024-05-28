بار کج به منزل نرسید/ تریلر حامل سوخت قاچاق در لار توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمد یوسفی با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی لارستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه ۷ میلیارد و۵۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.