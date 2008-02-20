افزایش تنش میان روسیه و آمریکا درباره کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،"سرگئی لاوروف" با خطاب قرار دادن کاندولیزا رایس همتای آمریکایی خود، استقلال کوزوو را خطری برای ثبات جهان اعلام کرد .

وی، با بیان اینکه، این واقعه می تواند به تغییرمرزهای جغرافیایی جهان بینجامد، خواستار تجدید نظر آمریکا در مواضع خود درباره به رسمیت شناختن استقلال کوزوو شد.

این واقعه پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای ناتو درمرز صربستان با کوزوو، راههای ورود و خروج را برای 24 ساعت بستند.

جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا در توجیه حمایت کشورش از استقلال کوزوو، این موضوع را عامل ایجاد ثبات در منطقه بالکان عنوان کرده بود.

همچنین "میخائیل کامینین" سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه، اقدام اتحادیه اروپا برای اعزام نیروهای حافظ صلح به کوزوو را خلاف قوانین بین المللی عنوان کرد.

درحالی که تایوان، استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته است؛ چین از اعزام نیروهای حافظ صلح به این منطقه خبر داده است .

خبر دیگر اینکه، دولت صربستان از انجام یک راهپیمایی صلح آمیز برای اعتراض به استقلال کوزوو درروز پنجشنبه خبر داده است؛دولت آلمان هم امروز کوزوو را به رسمیت شناخت .