تبدیل دانشگاه و مراکز فناوری به «هتل»؛ زنگ را بزن خدمت کارآفرینی بگیر!

مهدی اکبری فامیله دکتری کارآفرینی بین الملل و بنیانگذار یک شرکت استارت اپی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی اولین هتل کارآفرینان جهان (The First Entrepreneurs’ Hotel in the world) در این باره توضیح داد و گفت: این ایده از دیدن یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. سه سال پیش، پس از دوران کرونا، ویدیویی دیدم که یک کارآفرین از راه‌اندازی هتلی لوکس و مجلل صحبت می‌کرد. در آن لحظه به این فکر افتادم که ای کاش هتلی مخصوص کارآفرینان وجود داشت که علاوه بر اقامت، خدمات مشاوره‌ای و آموزشی هم به این قشر ارائه شود. جستجو در اینترنت این آگاهی را به من داد که چنین هتل‌هایی به نام "بیزینس هتل" وجود دارد که در قلب مراکز تجاری واقع شده اند، جایی که افراد می‌توانند جلسات کاری خود را برگزار و عموم مردم نیز می توانند در این مکان اقامت کنند. اما آنچه من در نظر داشتم چیزی فراتر از این بود.

وی ادامه داد: پس از جستجوی بیشتر، واژه‌ای پیدا کردم که مرا به تفکر جدیدی سوق داد. با یادداشت کردن ایده‌ها و تحقیق بیشتر به این نتیجه رسیدم که باید هتل‌هایی مختص کارآفرینان ایجاد شود که علاوه بر اقامت، خدمات تخصصی مختلفی برای آن‌ها فراهم کند. این ایده شکل گرفت و نام "بیزی‌بل" به ذهنم رسید. بیزی‌بل از ترکیب دو واژه "Business" (کسب‌وکار) و "Bell Service" (زنگ خدمت) ساخته شده است. زنگ‌ خدمت معمولاً در رستوران‌ها و هتل‌ها وجود دارند که افراد با استفاده از آن درخواست خدمات می‌دهند. از طرف دیگر زنگ ها مانند زنگ های ریاضی، علوم و... یادآور خاطرات خوب دوران مدرسه و کودکی همه ماست.در بیزی‌بل، این زنگ به معنای درخواست خدمات تخصصی در حوزه کسب‌وکار است. در واقع در بیزی بل به سه مفهوم بنیادی هجوم بردیم و از دل هتل به عنوان محلی برای اقامت و دریافت خدمات، دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری به عنوان جایگاه آموزش و گسترش علم و فناوری و در آخر کارآفرینان یعنی خالقان کسب و کارها و ارزش، مفهومی با عنوان هتل کارآفرینان ابداع کردیم.

تبدیل پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های کشور به هتل کارآفرینان

این کارآفرین با اشاره به اینکه در گام نخست ۷ اردیبهشت ماه سال جاری، اولین هتل کارآفرینان جهان در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد (لینک خبر) و در گام بعدی در حال رایزنی با پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه تبریز در حال رایزنی هستیم، اظهار کرد: ما دو هدف کلیدی را دنبال می‌کنیم یک هدف کوتاه‌مدت و یک هدف بلندمدت. در گام نخست و به عنوان هدف کوتاه مدت خود، قصد داریم هرچه سریع‌تر پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های کشور را به هتل‌های کارآفرینی بیزی‌بل اضافه کنیم؛ به‌گونه‌ای که کارآفرینان نوپا در هر نقطه‌ای از ایران بتوانند به نزدیک‌ترین دانشگاه یا مرکز علمی مراجعه کنند و از خدمات بیزی‌بل بهره‌مند شوند.

ایده هتل کارآفرینان به سایر کشورها تسری می یابد

بنیانگذار استارتاپ بیزی بل ادامه داد: این مفهوم جدید یعنی مکانی برای اقامت کارآفرینان و دریافت به روزترین آموزش ها از سوی پیشگامان، شبکه سازی و انتقال دانش با سایر کارآفرینان در یک زیست بوم کارآفرینانه است که به صورت پایلوت در کشور و سپس سایر نقاط جهان اجرا می شود به گونه ای که کارآفرینان جوان با کمترین هزینه در بهترین مکان های علمی توسط با تجربه ترین و خبره ترین افراد بتوانند به سرعت رشد و پیشرفت کنند.

ارائه ۱۳ خدمت منحصر به فرد در هتل کارآفرینان

اکبری فامیله همچنین به این نکته اشاره کرد که بیزی‌بل تلاش دارد تا به کارآفرینان در حل مشکلات خود در محیط کسب و کار کمک کند و فرآیند رشد کسب ‌وکار را تسریع بخشد، جایی که کارآفرینان با حضور در انبوهی از سمینارها و دوره های کوتاه دانشگاهی نتوانستند بر مشکلات شان در محیط پیچیده، پر نوسان، مبهم و عدم قطعیت امروزی فائق آیند. ما در این مدل ۱۳ خدمت کسب و کار منحصر به فرد به کارآفرینان ارائه می‌دهیم که شامل مشاوره‌های تغذیه و سلامت، روان‌شناسی،زیبایی و مد، بازاریابی و برندینگ، بیمه و قوانین، مالی و ریسک، هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، بلاک‌چین، رباتیک، آینده‌پژوهی، هتلداری و گردشگری و صنایع خلاق است. این خدمات در قالب «زنگ‌های کسب وکار» به کارآفرینان که توسط پیشگامان حوزه‌های مختلف یعنی همان اساتید خبره دانشگاه‌ها و مدیران موفق کسب‌وکارها که صاحب تجربه و دانش کافی در حل چالش های محیط کسب و کارها را دارا هستند، ارائه می‌شود. برای مثال، زنگ تندرستی و تغذیه به سلامت جسم کارآفرینان و تیم‌شان می‌پردازد، زنگ زیبایی به نوع پوشش و لباس کارآفرینان و تیم‌شان، و زنگ روان‌شناسی به جنبه‌های روحی و روانی آن‌ها و سایر زنگ ها به حل مسائل آنان در محیط کسب و کارشان اختصاص دارد.

گسترش شبکه هتل‌های کارآفرینان به خارج از مرزهای ایران

وی در ادامه افزود: هدف بلندمدت ما، گسترش شبکه هتل‌های کارآفرینان به خارج از مرزهای ایران است. در افق بلندمدت، قصد داریم دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورهای خاورمیانه، آسیا، اروپا و آمریکا را نیز به این شبکه متصل کنیم. در نهایت، تنها کاری که ما انجام می‌دهیم این است که زمینه‌ای فراهم کنیم تا کارآفرینان جوان و نوپا در سراسر جهان با کمترین هزینه ممکن به این شبکه بین‌المللی بپیوندند و از خدمات منحصر به فرد کسب و کار بیزی بل بهره ببرند و مسیر موفقیت‌شان کوتاه‌تر و هموارتر شود.

اقامت کارآفرینان در مهمان سراهای دانشگاه ها و مراکز علمی و نوآوری

بنیانگذار استارتاپ بیزی بل همچنین درباره نوع خدماتی که بیزی‌بل ارائه می‌دهد، توضیح داد: کارآفرینان در این هتل‌های ویژه، در محیط‌های علمی و دانشگاهی اقامت خواهند کرد. این هتل‌ها در واقع همان مهمان‌سراهای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها هستند که به هتل‌های کارآفرینان تبدیل شده‌ و به لیست هتل ها در سایت ما برای رزرو کردن توسط کارآفرینان اضافه شده اند.

سه بخش مهم خدماتی به کارآفرینان

اکبری فامیله با بیان اینکه ما علاوه بر اقامت، سه بخش مهم دیگر مانند رویدادهای آموزشی (شو)، تورهای بازدید از شرکت‌ها و مراکز موفق و همچنین شتاب‌دهی به کسب‌وکارها (اکسل) را به کارآفرینان ارائه می‌دهیم، گفت: در بخش شو، کارآفرینان می‌توانند در رویدادهای تخصصی شرکت کنند و از تجربیات پیشگامان در حوزه های مختلف علم و فناوری بهره‌برداری شوند. در بخش تور، بازدیدهایی از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای موفق داخلی و بین‌المللی ترتیب داده‌ایم تا کارآفرینان با چالش‌ها و تجربیات عملی روبه‌رو شوند. همچنین در بخش اکسل، ما به کارآفرینان کمک می‌کنیم تا سرمایه‌گذار جذب کرده و کسب‌وکارهای خود را توسعه دهند.

وی در پایان اضافه کرد: چشم انداز ما، دستیابی یک برند پیشگام و ارزشمند در مراکز علمی و فناوری جهان با هدف گسترش بینش کارآفرینانه در سرتاسر جهان است و برای این کار یک استراتژی بلند مدت داریم که هویت برند مان حول آن شکل گرفته است، «زنگ را بزن، رونق بگیر».

به گزارش مهر، مراسم افتتاح اولین هتل کارآفرینان جهان ۷ اردیبهشت‌ ماه جاری در محل پارک علم‌وفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برج فناور ابن‌سینا با حضور مدیران دانشگاه ها و مسئولان کشوری و جامعه استارت اپی برگزار شد.