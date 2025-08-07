به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: مأموریت اربعین حسینی یکی از بزرگترین و مهمترین مأموریتهای تقویمی کشور است که دستگاههای مختلف در آن نقشآفرین هستند. پلیس راهور نیز با تمام توان در این عرصه حاضر است.
وی گفت: مهمترین مسئولیت پلیس راهور در ایام اربعین، ایجاد نظم و انضباط ترافیکی در سطح محورهای مواصلاتی، بهویژه جادههایی است که به شش مرز اصلی کشور منتهی میشوند. هدف اصلی ما پیشگیری از تصادفات و همچنین مدیریت مؤثر ترافیک در این مسیرهاست.
وی افزود: البته باید اشاره کنم که با توجه به تجربیات و برنامهریزیهای خوبی که طی سالهای گذشته انجام شده، خوشبختانه در یکی دو سال اخیر با گرههای ترافیکی جدی مواجه نبودهایم و وضعیت محورهای منتهی به مرزها بسیار بهتر از قبل مدیریت شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: با تلاش شبانهروزی همکارانم در سراسر کشور، تلاش میکنیم سفر زائران عزیز بهسوی مرزهای اربعینی در نهایت ایمنی، روانی و نظم صورت گیرد. از همه زائران نیز درخواست داریم به توصیههای ترافیکی پلیس توجه کامل داشته باشند تا سفری ایمن و آرام برای همگان رقم بخورد.
این مقام انتظامی با اشاره به روند ترافیکی ایام اربعین، اظهار داشت: نگرانی ما عمدتاً مربوط به روزهای پایانی این ایام است، چرا که زائران و رانندگان عزیز در بازگشت با خستگی جسمانی مواجه هستند و این خستگی در مسیرهای طولانی که از استانهای مختلف عبور میکند، میتواند احتمال وقوع تصادفات را افزایش دهد.
تصادفات تا این لحظه مثل سال قبل
وی گفت: بر اساس آمار تصادفات ثبتشده در محل حادثه، وضعیت امسال تا این لحظه تقریباً مشابه سال گذشته است؛ البته این آمار نهایی نیست و باید منتظر آمار پزشکی قانونی باشیم که معمولاً درصدی بیشتر از آمار سر صحنه را شامل میشود.
وی افزود: ما از قبل از ایام سفر و در طول آن، از طریق رسانههایی مانند رادیو اربعین، رادیو زیارت، صداوسیما و رسانههای مکتوب، بهطور مستمر از زائران درخواست کردهایم که با صبر، حوصله، رعایت دقیق قوانین و استراحت کافی رانندگی کنند تا بتوانیم پایان این مأموریت بزرگ را با رضایت خاطر و کاهش تصادفات به پایان برسانیم.
سردار حسینی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: خوشبختانه در سال گذشته نسبت به سال قبلتر کاهش معناداری در آمار تصادفات داشتیم که نتیجه تلاش شبانهروزی همکاران ما و همکاری مردم بود. امیدواریم امسال نیز با رعایت بیشتر نکات ایمنی از سوی زائران، این روند مثبت ادامه پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی پیش رو، توضیح داد: با توجه به گرمای شدید در استانهای مرزی و تمایل برخی از رانندگان به انجام سفر در ساعات شب، باید توجه داشت که رانندگی شبانه خطراتی دارد. میدان دید راننده در شب نسبت به روز بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا میکند. در روز ما حدود ۵۰۰ متر میدان دید داریم، اما این عدد در شب و با چراغ سالم خودرو به حدود ۱۵۰ متر کاهش مییابد.
وی هشدار داد: وقتی رانندهای با میدان دید محدود و خستگی جسمی رانندگی میکند، واکنش بدنش به خطرات کاهش مییابد. زمان عکسالعمل بدن در شرایط طبیعی حدود ۰.۹ ثانیه است، یعنی از لحظهای که چشم خطر را تشخیص میدهد تا مغز پیام دهد و پا روی ترمز برود. این زمان در حالت خستگی یا خوابآلودگی بیشتر میشود و احتمال بروز حادثه را بالا میبرد.
وی تأکید کرد: از همه زائران عزیز درخواست میکنیم رانندگی را فقط در شرایط استراحت کامل و هوشیاری انجام دهند و تا حد امکان در روشنایی روز تردد کنند تا با کمترین خطر ممکن، سلامت خود و همراهانشان را تضمین کنند.
وی گفت: در شب، بهویژه زمانی که خودروهای مقابل با نور بالا حرکت میکنند، تمرکز راننده بهشدت مختل میشود. این نورهای خیرهکننده، یکی از عوامل مهم کاهش توجه و کاهش تمرکز در رانندگی است.
سردار حسینی با اشاره به شرایط خاص آبوهوایی نیز هشدار داد: با توجه به گرمای شدید مردادماه در مسیرهای منتهی به مرزها، توصیه نمیکنیم رانندگان در ساعات میانی روز و زیر تابش مستقیم آفتاب رانندگی کنند، چرا که آسفالت داغ و فشار بالای حرارتی ممکن است منجر به نقص فنی خودرو شود. یکی از نگرانیهای جدی ما در این شرایط، ترکیدگی لاستیکهاست؛ بهویژه در خودروهایی که لاستیکهای آنها فرسوده یا قدیمی است.
وی تأکید کرد: ما هرگز نمیگوییم رانندگی در روز، در گرمای شدید، الزاماً ایمنتر از شب است. این موضوع بستگی به شرایط دارد. اگر روزی اربعین در فصل زمستان برگزار شود، طبیعتاً رانندگی در شب بهشدت منع خواهد شد. اما در شرایط کنونی تابستان و گرمای طاقتفرسا، ناگزیر بخشی از ترددها باید شبانه انجام شود و برای همین، زائران باید به اقتضائات این شرایط توجه کامل داشته باشند.
رانندگان هر دو ساعت توقف کنند
رئیس پلیس راهور فراجا توصیه کرد: رانندگانی که قصد رانندگی شبانه دارند، باید حتماً از سلامت کامل وسیله نقلیه خود مطمئن باشند. همچنین پیش از حرکت، باید به میزان کافی در طول روز استراحت کرده باشند. رانندگی ممتد بهشدت خطرناک است و توصیه میشود هر دو ساعت یکبار توقف کرده، حداقل ۱۵ دقیقه پیادهروی و استراحت داشته باشند تا از یکنواختی خطرناک در رانندگی جلوگیری شود.
وی افزود: یکی از عوامل مهم دیگر که اغلب نادیده گرفته میشود، آشنایی نداشتن راننده با مسیر است. بسیاری از زائران در جادههایی رانندگی میکنند که پیشتر تجربه آن را نداشتهاند. این ناآشنایی نیز بهعنوان یک متغیر جدی، میتواند ایمنی سفر را تهدید کند.
وی تصریح کرد: توصیه ما این است که زائران با درک کامل از شرایط آبوهوایی، جغرافیایی و جسمانی، تصمیمگیری درستی برای زمان سفر داشته باشند تا بتوانیم این مأموریت بزرگ را با کمترین حوادث به پایان برسانیم.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آمادگی کامل مرزهای خروجی کشور برای تردد زائران اربعین، گفت: توصیه ما به زائران عزیز این است که برای تسهیل در تردد، نزدیکترین و سهلالوصولترین مرز به محل سکونت خود را انتخاب کنند. امروز در همه مرزهای کشور اعم از مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین امکانات مناسبی برای ارائه خدمات به زائران فراهم شده است.
وی ادامه داد: در این مرزها، راههای مناسب، توقفگاههای با ظرفیت کافی، امکانات زیستی و ناوگان حملونقل از توقفگاه تا پایانه مرزی پیشبینی شده است. برای مثال، فاصله توقفگاه تا پایانه مرزی در مهران بیش از ۱۲ کیلومتر است و در سایر مرزها نیز این فاصله بین ۶ تا ۸ کیلومتر است، اما ناوگان کافی برای جابجایی زائران در نظر گرفته شده است.
بهبود زیرساختها در سمت عراق
سردار حسینی با اشاره به بهبود شرایط در سمت عراق اظهار کرد: در چند ماه اخیر چهار جلسه با مسئولان عراقی برگزار کردهایم و خوشبختانه وضعیت مسیرهای مواصلاتی در کشور عراق نیز بسیار بهبود یافته است؛ از جمله در حوزه آسفالت، خطکشی، تابلوها، علائم و تسهیلات ترافیکی.
وی افزود: ما هیچ مرز خاصی را توصیه نمیکنیم، اما انتخاب مرز نزدیک به محل سکونت هم برای مردم مناسبتر است و هم مدیریت سفر را برای ما تسهیل میکند.
تردد روان زائران در مرزها
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه گفت: بر اساس آمار فعلی، مرز شلمچه دومین مرز پرتردد است و بعد از آن مرز خسروی و سپس چذابه قرار دارند. مرزهای تمرچین و باشماق نیز در رتبههای بعدی هستند.
وی با اشاره به روان شدن فرآیند عبور زائران از گیتها افزود: خوشبختانه شرایط به قدری روان شده که توقف هر زائر برای عبور از گیت پلیس و مهر گذرنامه، کمتر از ۱۰ تا ۱۵ ثانیه طول میکشد. این در حالی است که در گذشته گاهی مجبور بودیم بهدلیل ازدحام، در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی محدودیتهایی اعمال کنیم.
افزایش تردد خودروهای شخصی نسبت به سال گذشته
سردار حسینی با یادآوری یکی از خاطرات خود از سال گذشته گفت: در پاسگاه شباب در استان ایلام، بهدلیل ازدحام در پایانه مرزی، ناچار شدیم زائران را در گرمای شدید متوقف کنیم. اما اکنون با تلاش مجموعه پلیس گذرنامه، پلیس مهاجرت و مرزبانی، این مشکلات بهطور کامل برطرف شده است.
وی تأکید کرد: فرآیند تردد از مبدأ سفر در هر نقطه کشور تا عبور از مرز و ورود به عراق کاملاً روان و مدیریتشده است. همچنین ناوگان حملونقل عمومی و شخصی برای بازگشت زائران آماده شده و نسبت به سال گذشته، افزایش حدود ۱ تا ۲ درصدی در تردد خودروهای شخصی نیز ثبت شده است.
قدردانی از هماهنگی دستگاههای خدماترسان در مسیر اربعین
سردار حسینی، در ادامه سخنان خود ضمن قدردانی از همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول در ایام اربعین گفت: همکاران من در همه بخشها تلاش شبانهروزی دارند و جا دارد از زحمات همه دستگاههای خدماترسان تشکر کنم. اگر همراهی سازمان راهداری، اورژانس، هلالاحمر و سایر نهادهای مرتبط نباشد، قطعاً کار به سرانجام نمیرسد. این موفقیت حاصل یک کار نظاممند، برنامهریزیشده و تیمی است که با همکاری مجموعهای از دستگاهها محقق شده است.
برخورد جدی با رانندگان متخلف برای حفظ جان زائران
وی با تأکید بر اهمیت ایمنی ترافیکی و جان زائران اربعین اظهار داشت: خط قرمز ما حفظ سلامت زائران است و با رانندگانی که بهدلیل بیملاحظگی یا بیتوجهی، جان خود و دیگران را به خطر میاندازند، قطعاً برخورد خواهد شد.
سردار حسینی ادامه داد: در همین روزهای اخیر، تعداد قابل توجهی از خودروهایی که ۲ تخلف همزمان حادثهساز داشتند توقیف شدند و حتی خودروی آنها به پارکینگ منتقل شد. امیدواریم همه رانندگان با رعایت قوانین، ما را در برگزاری هرچه ایمنتر این سفر بزرگ یاری دهند.
