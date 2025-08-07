به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در جلسه مشترک ستاد اجرایی خدمات سفر استان سمنان در محل استانداری با اشاره به لزوم بهرهبرداری مناسب از ظرفیت فرودگاههای استان گفت: با وجود تلاش ارزشمند دستگاههای مختلف، همچنان نیاز به جذب سرمایهگذار و تأمین ناوگان هوایی داریم تا فرودگاههای ساختهشده بدون استفاده باقی نمانند. پیگیر هستیم این موضوع پس از اربعین با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه گزارشهای ارائهشده از سوی دستگاهها حاکی از پیشرفت در خدماترسانی است، بر ضرورت برنامهریزی دقیق فرمانداران برای مدیریت موضوعاتی چون نظافت مساجد، تأمین سوخت، فعالیت نانواییها، یدککشها، خودپردازها، داروخانهها، نرخگذاری خدمات و نظارت بر موکبها و ایستگاههای خدماتی تأکید کرد.
استاندار سمنان همچنین جداسازی برق چاههای آب از برق عمومی را یکی از اقدامات مهم دانست و گفت: در بسیاری از مناطق، قطع برق باعث قطع آب نیز میشود که مشکلات دوچندانی برای مردم ایجاد میکند. باید اطلس نقاط حساس آبرسانی و معابر حیاتی روشنایی تهیه و جداسازی برق به صورت هوشمند پیگیری شود.
کولیوند با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاههای امدادی، درمانی، خدماتی و نیروهای اعزامی به عراق اظهار داشت: اعزامها باید با هماهنگی مدیریت بحران انجام شود تا در صورت وقوع حادثه، بتوان اقدامات لازم را با انسجام انجام داد.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اولویتبندی ایمنسازی پلها و نقاط حادثهخیز، از راه و شهرسازی و راهداری خواست با کمک پلیس راه و مجموعه امدادی، نقاط بحرانی را احصا و در قالب اولویتبندی یک تا سه اعلام کنند تا بتوان مکاتبات لازم با مراجع ملی جهت تأمین اعتبار انجام داد.
وی همچنین بر ضرورت افزایش ایمنی راهپیماییهای اربعین در سطح شهرستانها تأکید کرد و افزود: ایمنسازی مسیرهای راهپیمایی، استقرار موکبها و نظارت فرمانداران باید با دقت بالا انجام شود و نگاه سادهانگارانه به این موضوع جایز نیست.
استاندار سمنان در پایان با اشاره به مشکلات برق و آب در برخی نقاط استان گفت: امسال با تلاش و پیگیری دستگاهها، مشکلات بهصورت نسبی کاهش یافته، اما کافی نیست.
وی با بیان اینکه برای نیمه دوم امسال و سال آینده باید اقدامات اساسیتر انجام شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه پروژههای احداث نیروگاههای خورشیدی نیز در حال پیشرفت است که بخشی از نیازهای استان را پوشش خواهد داد.
