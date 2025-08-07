«اسرائیل» ۵۰۰ مدرسه را در غزه با سلاح آمریکایی بمباران کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان دیدهبان حقوق بشر (هیومن رایتس واچ) اعلام کرد که نیروهای اشغالگر اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۵۰۰ مدرسه محل اسکان آوارگان در نوار غزه را بمباران کردهاند که منجر به کشته شدن صدها غیرنظامی شده است.
این نهاد بین المللی تأکید کرد که حمله اسرائیل به مدارس غزه، صرف نظر از توجیهات ارائه شده، «غیرقانونی» بوده است و خاطرنشان کرد که اسرائیل حملات دوگانهای را علیه مدارس انجام میدهد و آمبولانسهایی را که به مکانهای مورد نظر میرسند، هدف قرار میدهد.
دیدهبان حقوق بشر خاطرنشان کرد که حملات رژیم اشغالگر به مدارس در نوار غزه به صورت کورکورانه انجام میشود و رژیم در این حملات از مهمات ساخت آمریکا استفاده می کند.
این سازمان تأکید کرد که دولت ها باید انتقال سلاح به اسرائیل را با توجه به خطر استفاده از آنها در نقض قوانین بین المللی به حالت تعلیق در آورند.
از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نظامیان اشغالگر سیاست برنامه ریزی شدهای را برای هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، به ویژه مدارس، اتخاذ کردهاند که به پناهگاههایی برای دهها هزار آواره فلسطینی تبدیل شدهاند.
نظر شما