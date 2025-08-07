ثبت نام ٩٣ درصد دانش آموزان در مدارس استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرحبخش، گفت: احترام به کرامت معلمان، ساماندهی نیروی انسانی، ثبت نام میان پایه، نظارت بر پروژه مهر در مدارس و ارائه گزارش، ثبت نام کتب درسی، اجرای به موقع ملاقاتهای مردمی، تبادل نیرو در مناطق، رضایت مندی مردم، پوشش حداکثری تحصیلی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل، مهارت آموزی، تقویت روحیه امید و خود باوری در دانش آموزان، عدالت آموزشی و توزیع عادلانه امکانات و منابع بین مدارس و اقناع سازی افکار عمومی در ثبت نام دانش آموزان مورد تاکید است.
وی با اشاره به اینکه در پروژه مهر به دنبال خلق مدرسهای شاداب و مهری با نشاط و ماندگار برای دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی هستیم؛ خواستار توجه به ضرورت برنامه ریزی بهتر همه کمیتهها و فراهم سازی تمهیدات لازم برای بازگشایی مطلوب و باشکوه مدارس در اول مهر شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین با اشاره به اینکه هر کدام از همکاران در هر جایگاهی که هستند، باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند، بیان کرد: ما با عملکرد مطلوب خود میتوانیم موجب کارآمدی نظام شویم و بدین منظور تکریم مردم و افزایش رضایتمندی مخاطبین، رمز موفقیت است.
محمد رضا فرحبخش، با بیان اینکه آموزش و پرورش از برنامه آموزش زده رنج میبرد گفت: دنبال تدوین یک برنامه درسی تربیتی یکپارچه که همه ابعاد آموزش و پرورش را در برگیرد، هستیم.
وی با اشاره به اینکه در هیچ دورهای به اندازه این دولت به آموزش و پرورش اهمیت داده نشده است افزود: رئیسجمهور در ۴۰ جلسه شورای آموزش و پرورش شرکت کرده است که هیچکس به اندازه ایشان در حرف و عمل آموزش و پرورش را در اولویت قرار نداده است.
وی تاکید کرد: باید از این ظرفیت در راستای ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی حداکثر استفاده را ببریم.
فرحبخش، با اشاره به اینکه برنامهریزی دقیق و اجرای فعالیتهای آموزشی متنوع یکی از ظرفیتهای مورد اشاره سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، اظهار کرد: غنیسازی و تنوع بخشی محیط یادگیری و توجه به نیازهای خاص دانشآموزان، در پروژه مهر مطرح بوده و این برنامه فرصتی ویژه برای توجه به دانشآموزان با نیازهای مختلف است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر اینکه به شروع سال تحصیلی نزدیک شده ایم و مأموریتها باید به سرعت انجام شود، افزود: با وجود همه تلاشهای معاونان هنوز با نقطه مطلوب و ایده آل فاصله داریم و بنابراین انتظار میرود با جدیت بیشتری اقدامات پیگیری شده تا هیچ چالشی در مسیر پیش رو نباشد.
محمد رضا فرحبخش بر تجهیز دانشآموزان به یک مهارت تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد با توسعه هنرستانهای فنی و حرفهای، ضریب پوشش مهارتهای فنی و حرفهای در میان دانشآموزان افزایش پیدا کند.
